Bugünkü canlı Dex Trending Fund 6900 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DTF6900 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DTF6900 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DTF6900 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DTF6900 Qiymət Məlumatları

DTF6900 Rəsmi Veb-saytı

DTF6900 Tokenomikası

DTF6900 Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dex Trending Fund 6900 Logosu

Dex Trending Fund 6900 Qiyməti (DTF6900)

Siyahıya alınmadı

1 DTF6900 / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:26:40 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00127758
$ 0,00127758$ 0,00127758

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

-3,66%

-15,06%

-15,06%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) canlı qiyməti --. DTF6900 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DTF6900 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00127758, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DTF6900 son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -3,66% və son 7 gündə isə -15,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Bazar Məlumatları

$ 9,33K
$ 9,33K$ 9,33K

--
----

$ 9,33K
$ 9,33K$ 9,33K

815,86M
815,86M 815,86M

815.858.279,47
815.858.279,47 815.858.279,47

Dex Trending Fund 6900 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,33K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DTF6900 üzrə dövriyyədə olan təklif 815,86M, ümumi təklif isə 815858279.47 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,33K təşkil edir.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dex Trending Fund 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dex Trending Fund 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dex Trending Fund 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dex Trending Fund 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,66%
30 Gün$ 0-58,23%
60 Gün$ 0-94,93%
90 Gün$ 0--

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Nədir?

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dex Trending Fund 6900 Qiymət Proqnozu (USD)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dex Trending Fund 6900 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dex Trending Fund 6900 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DTF6900 Aktivindən Yerli Valyutalara

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomikası

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DTF6900 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DTF6900 qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DTF6900 / USD cari qiyməti nədir?
DTF6900 / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dex Trending Fund 6900 üçün bazar dəyəri nədir?
DTF6900 üçün bazar dəyəri $ 9,33K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DTF6900 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DTF6900 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 815,86M USD təşkil edir.
DTF6900 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DTF6900 ATH qiyməti olan 0,00127758 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DTF6900 qiyməti (ATL) nədir?
DTF6900 ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DTF6900 ticarət həcmi nədir?
DTF6900 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DTF6900 bu il daha da yüksələcək?
DTF6900 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DTF6900 qiymət proqnozuna baxın.
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

