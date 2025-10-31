Bugünkü canlı Dessistant by Virtuals qiyməti 0,000244 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DESS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DESS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dessistant by Virtuals qiyməti 0,000244 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DESS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DESS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DESS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DESS Qiymət Məlumatları

DESS Rəsmi Veb-saytı

DESS Tokenomikası

DESS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dessistant by Virtuals Logosu

Dessistant by Virtuals Qiyməti (DESS)

Siyahıya alınmadı

1 DESS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00024627
$0,00024627$0,00024627
-23,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dessistant by Virtuals (DESS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:02:03 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00020838
$ 0,00020838$ 0,00020838
24 saat Aşağı
$ 0,00031999
$ 0,00031999$ 0,00031999
24 saat Yüksək

$ 0,00020838
$ 0,00020838$ 0,00020838

$ 0,00031999
$ 0,00031999$ 0,00031999

$ 0,00089122
$ 0,00089122$ 0,00089122

$ 0,00006191
$ 0,00006191$ 0,00006191

+1,85%

-22,18%

+204,97%

+204,97%

Dessistant by Virtuals (DESS) canlı qiyməti $0,000244. DESS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00020838 və ən yüksək $ 0,00031999 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DESS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00089122, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00006191 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DESS son bir saat ərzində +1,85%, 24 saat ərzində -22,18% və son 7 gündə isə +204,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dessistant by Virtuals (DESS) Bazar Məlumatları

$ 123,85K
$ 123,85K$ 123,85K

--
----

$ 244,58K
$ 244,58K$ 244,58K

506,40M
506,40M 506,40M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Dessistant by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 123,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DESS üzrə dövriyyədə olan təklif 506,40M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 244,58K təşkil edir.

Dessistant by Virtuals (DESS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dessistant by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dessistant by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001943395.
Son 60 gündə Dessistant by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000303844.
Son 90 gündə Dessistant by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00003345215830128167.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-22,18%
30 Gün$ +0,0001943395+79,65%
60 Gün$ +0,0000303844+12,45%
90 Gün$ -0,00003345215830128167-12,05%

Dessistant by Virtuals (DESS) Nədir?

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dessistant by Virtuals (DESS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dessistant by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Dessistant by Virtuals (DESS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dessistant by Virtuals (DESS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dessistant by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dessistant by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DESS Aktivindən Yerli Valyutalara

Dessistant by Virtuals (DESS) Tokenomikası

Dessistant by Virtuals (DESS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DESS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dessistant by Virtuals (DESS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dessistant by Virtuals (DESS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DESS qiyməti 0,000244 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DESS / USD cari qiyməti nədir?
DESS / USD cari qiyməti $ 0,000244 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dessistant by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
DESS üçün bazar dəyəri $ 123,85K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DESS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DESS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 506,40M USD təşkil edir.
DESS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DESS ATH qiyməti olan 0,00089122 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DESS qiyməti (ATL) nədir?
DESS ATL qiyməti olan 0,00006191 USD dəyərinə endi.
DESS ticarət həcmi nədir?
DESS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DESS bu il daha da yüksələcək?
DESS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DESS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:02:03 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.865,07
$109.865,07$109.865,07

+2,00%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,65
$3.855,65$3.855,65

+2,16%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03023
$0,03023$0,03023

+20,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,11
$186,11$186,11

+0,55%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,65
$3.855,65$3.855,65

+2,16%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.865,07
$109.865,07$109.865,07

+2,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,11
$186,11$186,11

+0,55%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4860
$2,4860$2,4860

+1,31%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18546
$0,18546$0,18546

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00959
$0,00959$0,00959

-4,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002745
$0,0002745$0,0002745

+339,20%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028012
$0,0028012$0,0028012

+3.012,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0656
$0,0656$0,0656

+1.950,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032900
$0,0000000000000000000000032900$0,0000000000000000000000032900

+558,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29831
$0,29831$0,29831

+140,39%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037649
$0,037649$0,037649

+102,19%