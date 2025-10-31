Bugünkü canlı Dephaser JPY qiyməti 0,00646933 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JPYT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JPYT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dephaser JPY qiyməti 0,00646933 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JPYT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JPYT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

JPYT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JPYT Qiymət Məlumatları

JPYT Whitepaper

JPYT Rəsmi Veb-saytı

JPYT Tokenomikası

JPYT Qiymət Proqnozu

Dephaser JPY Logosu

Dephaser JPY Qiyməti (JPYT)

Siyahıya alınmadı

1 JPYT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00646933
-0,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dephaser JPY (JPYT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:01:22 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00640484
24 saat Aşağı
$ 0,00657087
24 saat Yüksək

$ 0,00640484
$ 0,00657087
$ 0,00682267
$ 0,00631154
+0,57%

-0,87%

-0,35%

-0,35%

Dephaser JPY (JPYT) canlı qiyməti $0,00646933. JPYT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00640484 və ən yüksək $ 0,00657087 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JPYT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00682267, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00631154 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JPYT son bir saat ərzində +0,57%, 24 saat ərzində -0,87% və son 7 gündə isə -0,35% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dephaser JPY (JPYT) Bazar Məlumatları

$ 165,93K
--
$ 165,93K
25,65M
25.649.018,330563
Dephaser JPY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 165,93K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JPYT üzrə dövriyyədə olan təklif 25,65M, ümumi təklif isə 25649018.330563 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 165,93K təşkil edir.

Dephaser JPY (JPYT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dephaser JPY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dephaser JPY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000996826.
Son 60 gündə Dephaser JPY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002187079.
Son 90 gündə Dephaser JPY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,87%
30 Gün$ -0,0000996826-1,54%
60 Gün$ -0,0002187079-3,38%
90 Gün$ 0--

Dephaser JPY (JPYT) Nədir?

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dephaser JPY (JPYT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Dephaser JPY Qiymət Proqnozu (USD)

Dephaser JPY (JPYT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dephaser JPY (JPYT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dephaser JPY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dephaser JPY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JPYT Aktivindən Yerli Valyutalara

Dephaser JPY (JPYT) Tokenomikası

Dephaser JPY (JPYT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JPYT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dephaser JPY (JPYT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dephaser JPY (JPYT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JPYT qiyməti 0,00646933 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JPYT / USD cari qiyməti nədir?
JPYT / USD cari qiyməti $ 0,00646933 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dephaser JPY üçün bazar dəyəri nədir?
JPYT üçün bazar dəyəri $ 165,93K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JPYT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JPYT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 25,65M USD təşkil edir.
JPYT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JPYT ATH qiyməti olan 0,00682267 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JPYT qiyməti (ATL) nədir?
JPYT ATL qiyməti olan 0,00631154 USD dəyərinə endi.
JPYT ticarət həcmi nədir?
JPYT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JPYT bu il daha da yüksələcək?
JPYT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JPYT qiymət proqnozuna baxın.
Dephaser JPY (JPYT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

