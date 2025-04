Bugün üçün canlı Delta Financial (DELTA) qiyməti 0.417732 USD . Mövcud bazar dəyəri $ 0.00 USD . DELTA / USD qiyməti real vaxtda yenilənir. Delta Financial Açar Bazar Performansı: - 24 saatlıq ticarət həcmi -- USD - Gün ərzindəki Delta Financial qiymət dəyişikliyi -- - Dövrdə olan təklif: 0.00 USD.

USD Əsasında Delta Financial (DELTA) Qiymət Performansı

Bu gün ərzində Delta Financial / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

Son 30 gündə Delta Financial / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0628541706.

Son 60 gündə Delta Financial / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.1688910109.

Son 90 gündə Delta Financial / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.4855347677367212.

Dövr Dəyişiklik (USD) Dəyişiklik (%) Bu gün $ 0 -- 30 Gün $ -0.0628541706 -15.04% 60 Gün $ -0.1688910109 -40.43% 90 Gün $ -0.4855347677367212 -53.75%

Delta Financial (DELTA) Qiymət Analizi

Delta Financial üzrə ən son qiymət analizini kəşf edin: 24 saat Aşağı və Yüksək, Bütün Zamanların Ən Yüksəyi və gündəlik dəyişikliklər:

24 saat Aşağı $ 0$ 0 $ 0 24 saat Yüksək $ 0$ 0 $ 0 Bütün Zamanların Ən Yüksəyi $ 21.85$ 21.85 $ 21.85 Qiymət Dəyişikliyi (1 saat) -- Qiymət Dəyişikliyi (1 gün) -- Qiymət Dəyişikliyi (7 gün) -9.43%

Delta Financial (DELTA) Bazar Məlumatı

Bazar statistikalarına nəzər salaq: bazar dəyəri, 24 saatlıq həcm və təklif: