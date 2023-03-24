Delrey Inu (DELREY) Tokenomikası

Delrey Inu (DELREY) Tokenomikası

Delrey Inu (DELREY) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Delrey Inu (DELREY) Məlumatları

What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey.

What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community.

Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years.

History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced.

What’s next for your project?

Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023.

What can your token be used for?

Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community.

Rəsmi Veb-sayt:
https://delreyinu.org/
Whitepaper:
https://github.com/delreyinu/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf

Delrey Inu (DELREY) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Delrey Inu (DELREY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 63,10K
$ 63,10K$ 63,10K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 1,34
$ 1,34$ 1,34
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,01658828
$ 0,01658828$ 0,01658828
Cari Qiymət:
$ 0,063316
$ 0,063316$ 0,063316

Delrey Inu (DELREY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Delrey Inu (DELREY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DELREY token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

DELREY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq DELREY tokenomikasını başa düşdünüzsə, DELREY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

DELREY Qiymət Proqnozu

DELREY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DELREY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.