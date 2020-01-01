Dekopon (DEKOPON) Tokenomikası

Dekopon (DEKOPON) Tokenomikası

Dekopon (DEKOPON) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Dekopon (DEKOPON) Məlumatları

Rəsmi Veb-sayt:
https://dekopon.page/

Dekopon (DEKOPON) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Dekopon (DEKOPON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 7,57K
$ 7,57K
Ümumi Təchizat:
$ 998,80M
$ 998,80M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 998,80M
$ 998,80M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 7,57K
$ 7,57K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00151409
$ 0,00151409
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,0000049
$ 0,0000049
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

Dekopon (DEKOPON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Dekopon (DEKOPON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DEKOPON token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

DEKOPON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq DEKOPON tokenomikasını başa düşdünüzsə, DEKOPON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

DEKOPON Qiymət Proqnozu

DEKOPON kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DEKOPON qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.