Degens With Attitude (DWA) Tokenomikası

Degens With Attitude (DWA) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Degens With Attitude (DWA) Məlumatları

Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed.

Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude.

The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive.

So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain.

Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.dwa.meme/

Degens With Attitude (DWA) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Degens With Attitude (DWA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 22,15K
$ 22,15K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00B
$ 1,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 22,15K
$ 22,15K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00211149
$ 0,00211149
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00001684
$ 0,00001684
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

Degens With Attitude (DWA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Degens With Attitude (DWA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DWA token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

DWA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq DWA tokenomikasını başa düşdünüzsə, DWA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

DWA Qiymət Proqnozu

DWA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DWA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.