DegeCoin Qiyməti ($DEGE)
+0,62%
-5,52%
+3,18%
+3,18%
DegeCoin ($DEGE) canlı qiyməti --. $DEGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $DEGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,064437, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, $DEGE son bir saat ərzində +0,62%, 24 saat ərzində -5,52% və son 7 gündə isə +3,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
DegeCoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 328,06K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $DEGE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,40M, ümumi təklif isə 999397180.864027 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 328,06K təşkil edir.
Bu gün ərzində DegeCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə DegeCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə DegeCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə DegeCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-5,52%
|30 Gün
|$ 0
|-7,00%
|60 Gün
|$ 0
|-17,18%
|90 Gün
|$ 0
|--
With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.
DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.
