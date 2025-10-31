Bugünkü canlı DeFiGeek Community Japan qiyməti 21,63 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TXJP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TXJP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DeFiGeek Community Japan qiyməti 21,63 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TXJP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TXJP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TXJP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TXJP Qiymət Məlumatları

TXJP Rəsmi Veb-saytı

TXJP Tokenomikası

TXJP Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

DeFiGeek Community Japan Logosu

DeFiGeek Community Japan Qiyməti (TXJP)

Siyahıya alınmadı

1 TXJP / USD Canlı Qiyməti:

$21,63
$21,63$21,63
+1,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:00:31 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 21,02
$ 21,02$ 21,02
24 saat Aşağı
$ 21,86
$ 21,86$ 21,86
24 saat Yüksək

$ 21,02
$ 21,02$ 21,02

$ 21,86
$ 21,86$ 21,86

$ 33,01
$ 33,01$ 33,01

$ 20,1
$ 20,1$ 20,1

--

+1,28%

-1,63%

-1,63%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) canlı qiyməti $21,63. TXJP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 21,02 və ən yüksək $ 21,86 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TXJP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 33,01, ən aşağı qiyməti isə $ 20,1 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TXJP son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +1,28% və son 7 gündə isə -1,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Bazar Məlumatları

$ 4,54M
$ 4,54M$ 4,54M

--
----

$ 4,54M
$ 4,54M$ 4,54M

210,00K
210,00K 210,00K

210.000,0
210.000,0 210.000,0

DeFiGeek Community Japan üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,54M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TXJP üzrə dövriyyədə olan təklif 210,00K, ümumi təklif isə 210000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,54M təşkil edir.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DeFiGeek Community Japan / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,272805.
Son 30 gündə DeFiGeek Community Japan / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,4329806880.
Son 60 gündə DeFiGeek Community Japan / USD qiymət dəyişikliyi $ -4,8667175550.
Son 90 gündə DeFiGeek Community Japan / USD qiymət dəyişikliyi $ -7,900805751637544.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,272805+1,28%
30 Gün$ -0,4329806880-2,00%
60 Gün$ -4,8667175550-22,49%
90 Gün$ -7,900805751637544-26,75%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Nədir?

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

DeFiGeek Community Japan Qiymət Proqnozu (USD)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DeFiGeek Community Japan (TXJP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DeFiGeek Community Japan üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DeFiGeek Community Japan qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TXJP Aktivindən Yerli Valyutalara

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Tokenomikası

DeFiGeek Community Japan (TXJP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TXJP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DeFiGeek Community Japan (TXJP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DeFiGeek Community Japan (TXJP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TXJP qiyməti 21,63 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TXJP / USD cari qiyməti nədir?
TXJP / USD cari qiyməti $ 21,63 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DeFiGeek Community Japan üçün bazar dəyəri nədir?
TXJP üçün bazar dəyəri $ 4,54M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TXJP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TXJP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 210,00K USD təşkil edir.
TXJP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TXJP ATH qiyməti olan 33,01 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TXJP qiyməti (ATL) nədir?
TXJP ATL qiyməti olan 20,1 USD dəyərinə endi.
TXJP ticarət həcmi nədir?
TXJP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TXJP bu il daha da yüksələcək?
TXJP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TXJP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:00:31 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.980,01
$109.980,01$109.980,01

+2,11%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.859,13
$3.859,13$3.859,13

+2,26%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02999
$0,02999$0,02999

+19,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,34
$186,34$186,34

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.859,13
$3.859,13$3.859,13

+2,26%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.980,01
$109.980,01$109.980,01

+2,11%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,34
$186,34$186,34

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4871
$2,4871$2,4871

+1,35%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18565
$0,18565$0,18565

+2,75%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00955
$0,00955$0,00955

-4,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002730
$0,0002730$0,0002730

+336,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0027982
$0,0027982$0,0027982

+3.009,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031900
$0,0000000000000000000000031900$0,0000000000000000000000031900

+538,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31016
$0,31016$0,31016

+149,94%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037861
$0,037861$0,037861

+103,33%