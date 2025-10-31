Bugünkü canlı DeFi Dollar qiyməti 0,998716 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDFI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DeFi Dollar qiyməti 0,998716 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDFI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DeFi Dollar Logosu

DeFi Dollar Qiyməti (USDFI)

Siyahıya alınmadı

1 USDFI / USD Canlı Qiyməti:

$0,998716
$0,998716$0,998716
+0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Canlı Qiymət Qrafiki
DeFi Dollar (USDFI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,994102
$ 0,994102$ 0,994102
24 saat Aşağı
$ 0,999311
$ 0,999311$ 0,999311
24 saat Yüksək

$ 0,994102
$ 0,994102$ 0,994102

$ 0,999311
$ 0,999311$ 0,999311

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

$ 0,982826
$ 0,982826$ 0,982826

-0,03%

+0,15%

-0,05%

-0,05%

DeFi Dollar (USDFI) canlı qiyməti $0,998716. USDFI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,994102 və ən yüksək $ 0,999311 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,006, ən aşağı qiyməti isə $ 0,982826 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDFI son bir saat ərzində -0,03%, 24 saat ərzində +0,15% və son 7 gündə isə -0,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DeFi Dollar (USDFI) Bazar Məlumatları

$ 468,32K
$ 468,32K$ 468,32K

--
----

$ 468,32K
$ 468,32K$ 468,32K

468,92K
468,92K 468,92K

468.927,7259565064
468.927,7259565064 468.927,7259565064

DeFi Dollar üzrə cari Bazar Dəyəri $ 468,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USDFI üzrə dövriyyədə olan təklif 468,92K, ümumi təklif isə 468927.7259565064 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 468,32K təşkil edir.

DeFi Dollar (USDFI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DeFi Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00152374.
Son 30 gündə DeFi Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0004976601.
Son 60 gündə DeFi Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0021584250.
Son 90 gündə DeFi Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00152374+0,15%
30 Gün$ +0,0004976601+0,05%
60 Gün$ +0,0021584250+0,22%
90 Gün$ 0--

DeFi Dollar (USDFI) Nədir?

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

DeFi Dollar (USDFI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

DeFi Dollar Qiymət Proqnozu (USD)

DeFi Dollar (USDFI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DeFi Dollar (USDFI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DeFi Dollar üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DeFi Dollar qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USDFI Aktivindən Yerli Valyutalara

DeFi Dollar (USDFI) Tokenomikası

DeFi Dollar (USDFI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDFI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DeFi Dollar (USDFI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DeFi Dollar (USDFI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDFI qiyməti 0,998716 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDFI / USD cari qiyməti nədir?
USDFI / USD cari qiyməti $ 0,998716 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DeFi Dollar üçün bazar dəyəri nədir?
USDFI üçün bazar dəyəri $ 468,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 468,92K USD təşkil edir.
USDFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDFI ATH qiyməti olan 1,006 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDFI qiyməti (ATL) nədir?
USDFI ATL qiyməti olan 0,982826 USD dəyərinə endi.
USDFI ticarət həcmi nədir?
USDFI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USDFI bu il daha da yüksələcək?
USDFI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDFI qiymət proqnozuna baxın.
DeFi Dollar (USDFI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

