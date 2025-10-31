Bugünkü canlı Decentralized Retirement Account qiyməti 0,00002363 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Decentralized Retirement Account qiyməti 0,00002363 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Decentralized Retirement Account Logosu

Decentralized Retirement Account Qiyməti (DRA)

Siyahıya alınmadı

1 DRA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+2,40%1D
mexc
USD
Decentralized Retirement Account (DRA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:52 (UTC+8)

Decentralized Retirement Account (DRA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00002267
$ 0,00002267$ 0,00002267
24 saat Aşağı
$ 0,00002372
$ 0,00002372$ 0,00002372
24 saat Yüksək

$ 0,00002267
$ 0,00002267$ 0,00002267

$ 0,00002372
$ 0,00002372$ 0,00002372

$ 0,0054863
$ 0,0054863$ 0,0054863

$ 0,00002251
$ 0,00002251$ 0,00002251

--

+2,44%

-4,26%

-4,26%

Decentralized Retirement Account (DRA) canlı qiyməti $0,00002363. DRA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00002267 və ən yüksək $ 0,00002372 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0054863, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002251 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DRA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +2,44% və son 7 gündə isə -4,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Decentralized Retirement Account (DRA) Bazar Məlumatları

$ 23,62K
$ 23,62K$ 23,62K

--
----

$ 23,62K
$ 23,62K$ 23,62K

999,44M
999,44M 999,44M

999.439.617,891202
999.439.617,891202 999.439.617,891202

Decentralized Retirement Account üzrə cari Bazar Dəyəri $ 23,62K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DRA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,44M, ümumi təklif isə 999439617.891202 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,62K təşkil edir.

Decentralized Retirement Account (DRA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Decentralized Retirement Account / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Decentralized Retirement Account / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000052796.
Son 60 gündə Decentralized Retirement Account / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000083547.
Son 90 gündə Decentralized Retirement Account / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000005712467113436572.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,44%
30 Gün$ -0,0000052796-22,34%
60 Gün$ -0,0000083547-35,35%
90 Gün$ -0,000005712467113436572-19,46%

Decentralized Retirement Account (DRA) Nədir?

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Decentralized Retirement Account (DRA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Decentralized Retirement Account Qiymət Proqnozu (USD)

Decentralized Retirement Account (DRA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Decentralized Retirement Account (DRA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Decentralized Retirement Account üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Decentralized Retirement Account qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DRA Aktivindən Yerli Valyutalara

Decentralized Retirement Account (DRA) Tokenomikası

Decentralized Retirement Account (DRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DRA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Decentralized Retirement Account (DRA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Decentralized Retirement Account (DRA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DRA qiyməti 0,00002363 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DRA / USD cari qiyməti nədir?
DRA / USD cari qiyməti $ 0,00002363 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Decentralized Retirement Account üçün bazar dəyəri nədir?
DRA üçün bazar dəyəri $ 23,62K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,44M USD təşkil edir.
DRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DRA ATH qiyməti olan 0,0054863 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DRA qiyməti (ATL) nədir?
DRA ATL qiyməti olan 0,00002251 USD dəyərinə endi.
DRA ticarət həcmi nədir?
DRA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DRA bu il daha da yüksələcək?
DRA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DRA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:52 (UTC+8)

Decentralized Retirement Account (DRA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

