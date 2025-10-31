Bugünkü canlı Decentralized Gaming Network qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Decentralized Gaming Network qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DGN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DGN Qiymət Məlumatları

DGN Rəsmi Veb-saytı

DGN Tokenomikası

DGN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Decentralized Gaming Network Logosu

Decentralized Gaming Network Qiyməti (DGN)

Siyahıya alınmadı

1 DGN / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-86,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Decentralized Gaming Network (DGN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:59:31 (UTC+8)

Decentralized Gaming Network (DGN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00738296
$ 0,00738296$ 0,00738296

$ 0
$ 0$ 0

+1,19%

-86,13%

-87,56%

-87,56%

Decentralized Gaming Network (DGN) canlı qiyməti --. DGN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00738296, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DGN son bir saat ərzində +1,19%, 24 saat ərzində -86,13% və son 7 gündə isə -87,56% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Decentralized Gaming Network (DGN) Bazar Məlumatları

$ 7,87K
$ 7,87K$ 7,87K

--
----

$ 7,87K
$ 7,87K$ 7,87K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Decentralized Gaming Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DGN üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,87K təşkil edir.

Decentralized Gaming Network (DGN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Decentralized Gaming Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000488986037270386.
Son 30 gündə Decentralized Gaming Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Decentralized Gaming Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Decentralized Gaming Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000488986037270386-86,13%
30 Gün$ 0-96,25%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Decentralized Gaming Network (DGN) Nədir?

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Decentralized Gaming Network (DGN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Decentralized Gaming Network Qiymət Proqnozu (USD)

Decentralized Gaming Network (DGN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Decentralized Gaming Network (DGN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Decentralized Gaming Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Decentralized Gaming Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DGN Aktivindən Yerli Valyutalara

Decentralized Gaming Network (DGN) Tokenomikası

Decentralized Gaming Network (DGN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DGN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Decentralized Gaming Network (DGN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Decentralized Gaming Network (DGN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DGN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DGN / USD cari qiyməti nədir?
DGN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Decentralized Gaming Network üçün bazar dəyəri nədir?
DGN üçün bazar dəyəri $ 7,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
DGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DGN ATH qiyməti olan 0,00738296 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DGN qiyməti (ATL) nədir?
DGN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DGN ticarət həcmi nədir?
DGN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DGN bu il daha da yüksələcək?
DGN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DGN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:59:31 (UTC+8)

Decentralized Gaming Network (DGN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.127,83
$110.127,83$110.127,83

+2,24%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,72
$3.862,72$3.862,72

+2,35%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02990
$0,02990$0,02990

+19,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,67
$186,67$186,67

+0,85%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,72
$3.862,72$3.862,72

+2,35%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.127,83
$110.127,83$110.127,83

+2,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,67
$186,67$186,67

+0,85%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4919
$2,4919$2,4919

+1,55%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18586
$0,18586$0,18586

+2,87%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00954
$0,00954$0,00954

-4,60%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002734
$0,0002734$0,0002734

+337,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028011
$0,0028011$0,0028011

+3.012,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031880
$0,0000000000000000000000031880$0,0000000000000000000000031880

+537,60%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31057
$0,31057$0,31057

+150,27%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037657
$0,037657$0,037657

+102,23%