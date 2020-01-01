Day By Day (DBD) Tokenomikası
Day By Day (DBD) Məlumatları
Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency.
Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing.
The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for:
- Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments)
- Powering the Insurance DAO (governance)
- Resolving premium accuracy
- Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing
- Insurer and investor risk management
- Rewards for the community
Day By Day (DBD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Day By Day (DBD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Day By Day (DBD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Day By Day (DBD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DBD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DBD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DBD tokenomikasını başa düşdünüzsə, DBD tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DBD Qiymət Proqnozu
DBD kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DBD qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.