DAWN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DAWN Qiymət Məlumatları

DAWN Whitepaper

DAWN Rəsmi Veb-saytı

DAWN Tokenomikası

DAWN Qiymət Proqnozu

Dawn Qiyməti (DAWN)

1 DAWN / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,80%1D
Dawn (DAWN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:25:41 (UTC+8)

Dawn (DAWN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,88%

-6,16%

-6,16%

Dawn (DAWN) canlı qiyməti --. DAWN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DAWN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DAWN son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,88% və son 7 gündə isə -6,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dawn (DAWN) Bazar Məlumatları

$ 6,01K
$ 6,01K$ 6,01K

--
----

$ 6,19K
$ 6,19K$ 6,19K

970,77M
970,77M 970,77M

999.568.366,16483
999.568.366,16483 999.568.366,16483

Dawn üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DAWN üzrə dövriyyədə olan təklif 970,77M, ümumi təklif isə 999568366.16483 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,19K təşkil edir.

Dawn (DAWN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dawn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dawn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Dawn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Dawn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,88%
30 Gün$ 0-52,67%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dawn (DAWN) Nədir?

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dawn (DAWN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dawn Qiymət Proqnozu (USD)

Dawn (DAWN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dawn (DAWN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dawn üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dawn qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DAWN Aktivindən Yerli Valyutalara

Dawn (DAWN) Tokenomikası

Dawn (DAWN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DAWN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dawn (DAWN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dawn (DAWN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DAWN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DAWN / USD cari qiyməti nədir?
DAWN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dawn üçün bazar dəyəri nədir?
DAWN üçün bazar dəyəri $ 6,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DAWN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DAWN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 970,77M USD təşkil edir.
DAWN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DAWN ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DAWN qiyməti (ATL) nədir?
DAWN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DAWN ticarət həcmi nədir?
DAWN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DAWN bu il daha da yüksələcək?
DAWN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DAWN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:25:41 (UTC+8)

