DaVinci Coin (DCOIN) Tokenomikası
DaVinci Coin (DCOIN) Məlumatları
DaVinci Chain, a Layer 1 blockchain built with Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility and an identical consensus mechanism to Ethereum. Our goal is to provide a seamless and efficient blockchain environment that maintains the decentralization, security, and flexibility of the Ethereum network while offering a dedicated infrastructure for developers and users.
As blockchain technology evolves, the need for Ethereum-compatible networks continues to grow. Our blockchain enables developers, businesses, and users to benefit from the vast ecosystem of Ethereum without dealing with congestion or high transaction fees. By mirroring Ethereum’s architecture, we ensure:
✅ Full EVM Support – Deploy smart contracts, dApps, and tokens (ERC-20, ERC-721, etc.) just as you would on Ethereum. ✅ Identical Consensus Mechanism – Our blockchain employs the same consensus model as Ethereum, ensuring decentralization and security. ✅ Seamless Interoperability – Compatible with Metamask, Web3.js, Hardhat, Truffle, and other Ethereum tools. ✅ Scalability & Customization – While maintaining Ethereum’s architecture, our network allows for tailored optimizations and governance.
DaVinci Coin (DCOIN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
DaVinci Coin (DCOIN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
DaVinci Coin (DCOIN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
DaVinci Coin (DCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DCOIN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DCOIN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DCOIN tokenomikasını başa düşdünüzsə, DCOIN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DCOIN Qiymət Proqnozu
DCOIN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DCOIN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.