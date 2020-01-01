Dave Coin ($DAVE) Tokenomikası
Dave Coin ($DAVE) Məlumatları
What is the project about? $DAVE WILL BE A PROJECT THAT FOCUSES ON EDUCATION, PRIVACY, AND ADAPTATION IN THE CRYPTOCURRENCY SPACE.
What makes your project unique? $DAVE will create NFT's as well as create new software to be used in cryptocurrency.
History of your project. This project has been live for one week. So far, I have launched the token, the website, and looking at releasing our first NFT shortly.
What’s next for your project? A NFT project called, "HODL THE LETTUCE."
What can your token be used for? This token will be used as a utility to hold for rewards and use as a currency through the new $DAVE releases.
Dave Coin ($DAVE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Dave Coin ($DAVE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Dave Coin ($DAVE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Dave Coin ($DAVE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $DAVE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$DAVE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.