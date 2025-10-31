Bugünkü canlı Dark Cheems qiyməti 0,00059421 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOTAKEKE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOTAKEKE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dark Cheems qiyməti 0,00059421 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOTAKEKE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOTAKEKE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TOTAKEKE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TOTAKEKE Qiymət Məlumatları

TOTAKEKE Rəsmi Veb-saytı

TOTAKEKE Tokenomikası

TOTAKEKE Qiymət Proqnozu

Dark Cheems Logosu

Dark Cheems Qiyməti (TOTAKEKE)

Siyahıya alınmadı

1 TOTAKEKE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00062893
$0,00062893$0,00062893
-7,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Dark Cheems (TOTAKEKE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:59 (UTC+8)

Dark Cheems (TOTAKEKE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00056399
$ 0,00056399$ 0,00056399
24 saat Aşağı
$ 0,00069121
$ 0,00069121$ 0,00069121
24 saat Yüksək

$ 0,00056399
$ 0,00056399$ 0,00056399

$ 0,00069121
$ 0,00069121$ 0,00069121

$ 0,01529702
$ 0,01529702$ 0,01529702

$ 0,00029539
$ 0,00029539$ 0,00029539

-0,28%

-12,26%

-13,45%

-13,45%

Dark Cheems (TOTAKEKE) canlı qiyməti $0,00059421. TOTAKEKE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00056399 və ən yüksək $ 0,00069121 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TOTAKEKE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01529702, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00029539 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TOTAKEKE son bir saat ərzində -0,28%, 24 saat ərzində -12,26% və son 7 gündə isə -13,45% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Bazar Məlumatları

$ 593,80K
$ 593,80K$ 593,80K

--
----

$ 593,80K
$ 593,80K$ 593,80K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Dark Cheems üzrə cari Bazar Dəyəri $ 593,80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TOTAKEKE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 593,80K təşkil edir.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Dark Cheems / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Dark Cheems / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003434092.
Son 60 gündə Dark Cheems / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005284617.
Son 90 gündə Dark Cheems / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,004793298718838239.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,26%
30 Gün$ -0,0003434092-57,79%
60 Gün$ -0,0005284617-88,93%
90 Gün$ -0,004793298718838239-88,97%

Dark Cheems (TOTAKEKE) Nədir?

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Dark Cheems (TOTAKEKE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Dark Cheems Qiymət Proqnozu (USD)

Dark Cheems (TOTAKEKE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dark Cheems (TOTAKEKE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dark Cheems üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dark Cheems qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TOTAKEKE Aktivindən Yerli Valyutalara

Dark Cheems (TOTAKEKE) Tokenomikası

Dark Cheems (TOTAKEKE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TOTAKEKE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Dark Cheems (TOTAKEKE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Dark Cheems (TOTAKEKE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TOTAKEKE qiyməti 0,00059421 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TOTAKEKE / USD cari qiyməti nədir?
TOTAKEKE / USD cari qiyməti $ 0,00059421 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dark Cheems üçün bazar dəyəri nədir?
TOTAKEKE üçün bazar dəyəri $ 593,80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TOTAKEKE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TOTAKEKE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
TOTAKEKE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TOTAKEKE ATH qiyməti olan 0,01529702 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TOTAKEKE qiyməti (ATL) nədir?
TOTAKEKE ATL qiyməti olan 0,00029539 USD dəyərinə endi.
TOTAKEKE ticarət həcmi nədir?
TOTAKEKE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TOTAKEKE bu il daha da yüksələcək?
TOTAKEKE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TOTAKEKE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:59 (UTC+8)

Dark Cheems (TOTAKEKE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

