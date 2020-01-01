Dank Frog (DANK) Tokenomikası
Dank Frog (DANK) Məlumatları
Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain.
Dank Frog (DANK) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Dank Frog (DANK) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Dank Frog (DANK) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Dank Frog (DANK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum DANK token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
DANK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq DANK tokenomikasını başa düşdünüzsə, DANK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
DANK Qiymət Proqnozu
DANK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? DANK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
