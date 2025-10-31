Bugünkü canlı Daku V2 qiyməti 0,118462 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DAKU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DAKU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Daku V2 qiyməti 0,118462 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DAKU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DAKU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DAKU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DAKU Qiymət Məlumatları

DAKU Rəsmi Veb-saytı

DAKU Tokenomikası

DAKU Qiymət Proqnozu

Daku V2 Logosu

Daku V2 Qiyməti (DAKU)

1 DAKU / USD Canlı Qiyməti:

$0,118465
$0,118465$0,118465
-4,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Daku V2 (DAKU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:31 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,114349
$ 0,114349$ 0,114349
24 saat Aşağı
$ 0,126372
$ 0,126372$ 0,126372
24 saat Yüksək

$ 0,114349
$ 0,114349$ 0,114349

$ 0,126372
$ 0,126372$ 0,126372

$ 0,152985
$ 0,152985$ 0,152985

$ 0,02737318
$ 0,02737318$ 0,02737318

+0,90%

-4,08%

-5,70%

-5,70%

Daku V2 (DAKU) canlı qiyməti $0,118462. DAKU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,114349 və ən yüksək $ 0,126372 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DAKU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,152985, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02737318 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DAKU son bir saat ərzində +0,90%, 24 saat ərzində -4,08% və son 7 gündə isə -5,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Daku V2 (DAKU) Bazar Məlumatları

$ 71,08M
$ 71,08M$ 71,08M

--
----

$ 71,08M
$ 71,08M$ 71,08M

600,00M
600,00M 600,00M

599.999.752,039898
599.999.752,039898 599.999.752,039898

Daku V2 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 71,08M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DAKU üzrə dövriyyədə olan təklif 600,00M, ümumi təklif isə 599999752.039898 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 71,08M təşkil edir.

Daku V2 (DAKU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Daku V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0050413437146007.
Son 30 gündə Daku V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0069860002.
Son 60 gündə Daku V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0224524227.
Son 90 gündə Daku V2 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,07122389700583024.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0050413437146007-4,08%
30 Gün$ +0,0069860002+5,90%
60 Gün$ +0,0224524227+18,95%
90 Gün$ +0,07122389700583024+150,78%

Daku V2 (DAKU) Nədir?

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Daku V2 (DAKU) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Daku V2 Qiymət Proqnozu (USD)

Daku V2 (DAKU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Daku V2 (DAKU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Daku V2 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Daku V2 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DAKU Aktivindən Yerli Valyutalara

Daku V2 (DAKU) Tokenomikası

Daku V2 (DAKU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DAKU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Daku V2 (DAKU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Daku V2 (DAKU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DAKU qiyməti 0,118462 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DAKU / USD cari qiyməti nədir?
DAKU / USD cari qiyməti $ 0,118462 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Daku V2 üçün bazar dəyəri nədir?
DAKU üçün bazar dəyəri $ 71,08M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DAKU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DAKU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 600,00M USD təşkil edir.
DAKU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DAKU ATH qiyməti olan 0,152985 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DAKU qiyməti (ATL) nədir?
DAKU ATL qiyməti olan 0,02737318 USD dəyərinə endi.
DAKU ticarət həcmi nədir?
DAKU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DAKU bu il daha da yüksələcək?
DAKU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DAKU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:31 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

