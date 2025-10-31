Bugünkü canlı DADI Insight Token qiyməti 11,25 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DADI Insight Token qiyməti 11,25 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DIT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DIT Qiymət Məlumatları

DIT Whitepaper

DIT Rəsmi Veb-saytı

DIT Tokenomikası

DIT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

DADI Insight Token Logosu

DADI Insight Token Qiyməti (DIT)

Siyahıya alınmadı

1 DIT / USD Canlı Qiyməti:

$11,25
$11,25$11,25
-15,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
DADI Insight Token (DIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:17 (UTC+8)

DADI Insight Token (DIT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 10,34
$ 10,34$ 10,34
24 saat Aşağı
$ 13,45
$ 13,45$ 13,45
24 saat Yüksək

$ 10,34
$ 10,34$ 10,34

$ 13,45
$ 13,45$ 13,45

$ 19,08
$ 19,08$ 19,08

$ 7,47
$ 7,47$ 7,47

+7,93%

-15,19%

-8,87%

-8,87%

DADI Insight Token (DIT) canlı qiyməti $11,25. DIT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 10,34 və ən yüksək $ 13,45 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 19,08, ən aşağı qiyməti isə $ 7,47 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DIT son bir saat ərzində +7,93%, 24 saat ərzində -15,19% və son 7 gündə isə -8,87% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DADI Insight Token (DIT) Bazar Məlumatları

$ 6,20M
$ 6,20M$ 6,20M

--
----

$ 16,87M
$ 16,87M$ 16,87M

551,28K
551,28K 551,28K

1.500.000,0
1.500.000,0 1.500.000,0

DADI Insight Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,20M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DIT üzrə dövriyyədə olan təklif 551,28K, ümumi təklif isə 1500000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,87M təşkil edir.

DADI Insight Token (DIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DADI Insight Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,01583502716849.
Son 30 gündə DADI Insight Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,3244365000.
Son 60 gündə DADI Insight Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə DADI Insight Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,01583502716849-15,19%
30 Gün$ -0,3244365000-2,88%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DADI Insight Token (DIT) Nədir?

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DADI Insight Token (DIT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

DADI Insight Token Qiymət Proqnozu (USD)

DADI Insight Token (DIT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DADI Insight Token (DIT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DADI Insight Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DADI Insight Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DIT Aktivindən Yerli Valyutalara

DADI Insight Token (DIT) Tokenomikası

DADI Insight Token (DIT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DIT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DADI Insight Token (DIT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DADI Insight Token (DIT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DIT qiyməti 11,25 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DIT / USD cari qiyməti nədir?
DIT / USD cari qiyməti $ 11,25 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DADI Insight Token üçün bazar dəyəri nədir?
DIT üçün bazar dəyəri $ 6,20M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 551,28K USD təşkil edir.
DIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DIT ATH qiyməti olan 19,08 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DIT qiyməti (ATL) nədir?
DIT ATL qiyməti olan 7,47 USD dəyərinə endi.
DIT ticarət həcmi nədir?
DIT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DIT bu il daha da yüksələcək?
DIT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DIT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:17 (UTC+8)

DADI Insight Token (DIT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.166,18
$110.166,18$110.166,18

+2,28%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,31
$3.865,31$3.865,31

+2,42%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02970
$0,02970$0,02970

+18,56%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,76
$186,76$186,76

+0,90%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,31
$3.865,31$3.865,31

+2,42%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.166,18
$110.166,18$110.166,18

+2,28%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,76
$186,76$186,76

+0,90%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4925
$2,4925$2,4925

+1,57%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18599
$0,18599$0,18599

+2,94%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00958
$0,00958$0,00958

-4,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002732
$0,0002732$0,0002732

+337,12%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028674
$0,0028674$0,0028674

+3.086,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031992
$0,0000000000000000000000031992$0,0000000000000000000000031992

+539,84%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31221
$0,31221$0,31221

+151,59%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037407
$0,037407$0,037407

+100,89%