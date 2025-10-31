Bugünkü canlı DACHU THE CHEF qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DACHU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DACHU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DACHU THE CHEF qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DACHU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DACHU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DACHU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DACHU Qiymət Məlumatları

DACHU Rəsmi Veb-saytı

DACHU Tokenomikası

DACHU Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

DACHU THE CHEF Logosu

DACHU THE CHEF Qiyməti (DACHU)

Siyahıya alınmadı

1 DACHU / USD Canlı Qiyməti:

$0,00043059
$0,00043059$0,00043059
-10,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:09 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0029699
$ 0,0029699$ 0,0029699

$ 0
$ 0$ 0

-1,68%

-10,26%

-23,66%

-23,66%

DACHU THE CHEF (DACHU) canlı qiyməti --. DACHU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DACHU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0029699, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DACHU son bir saat ərzində -1,68%, 24 saat ərzində -10,26% və son 7 gündə isə -23,66% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DACHU THE CHEF (DACHU) Bazar Məlumatları

$ 411,21K
$ 411,21K$ 411,21K

--
----

$ 411,21K
$ 411,21K$ 411,21K

955,00M
955,00M 955,00M

954.998.997,0736979
954.998.997,0736979 954.998.997,0736979

DACHU THE CHEF üzrə cari Bazar Dəyəri $ 411,21K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DACHU üzrə dövriyyədə olan təklif 955,00M, ümumi təklif isə 954998997.0736979 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 411,21K təşkil edir.

DACHU THE CHEF (DACHU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində DACHU THE CHEF / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə DACHU THE CHEF / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə DACHU THE CHEF / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə DACHU THE CHEF / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-10,26%
30 Gün$ 0-68,39%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DACHU THE CHEF (DACHU) Nədir?

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

DACHU THE CHEF (DACHU) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

DACHU THE CHEF Qiymət Proqnozu (USD)

DACHU THE CHEF (DACHU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DACHU THE CHEF (DACHU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DACHU THE CHEF üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DACHU THE CHEF qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DACHU Aktivindən Yerli Valyutalara

DACHU THE CHEF (DACHU) Tokenomikası

DACHU THE CHEF (DACHU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DACHU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: DACHU THE CHEF (DACHU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü DACHU THE CHEF (DACHU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DACHU qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DACHU / USD cari qiyməti nədir?
DACHU / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DACHU THE CHEF üçün bazar dəyəri nədir?
DACHU üçün bazar dəyəri $ 411,21K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DACHU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DACHU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 955,00M USD təşkil edir.
DACHU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DACHU ATH qiyməti olan 0,0029699 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DACHU qiyməti (ATL) nədir?
DACHU ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DACHU ticarət həcmi nədir?
DACHU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DACHU bu il daha da yüksələcək?
DACHU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DACHU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:58:09 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.166,18
$110.166,18$110.166,18

+2,28%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,31
$3.865,31$3.865,31

+2,42%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02970
$0,02970$0,02970

+18,56%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,76
$186,76$186,76

+0,90%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.865,31
$3.865,31$3.865,31

+2,42%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.166,18
$110.166,18$110.166,18

+2,28%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,76
$186,76$186,76

+0,90%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4925
$2,4925$2,4925

+1,57%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18599
$0,18599$0,18599

+2,94%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00958
$0,00958$0,00958

-4,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002732
$0,0002732$0,0002732

+337,12%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028674
$0,0028674$0,0028674

+3.086,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031992
$0,0000000000000000000000031992$0,0000000000000000000000031992

+539,84%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31221
$0,31221$0,31221

+151,59%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037407
$0,037407$0,037407

+100,89%