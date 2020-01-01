Cypher App (CYPHER) Tokenomikası
Cypher App (CYPHER) Məlumatları
Cypher is a non-custodial privacy protocol on the Ethereum Mainnet, designed to boost on-chain security and anonymity. It utilizes zero-knowledge proofs (ZKPs) and an Association Set Provider (ASP) to offer strong privacy solutions, tackling transparency issues in public blockchains with sophisticated cryptography and compliance validation. Cypher: Enhancing Privacy in Blockchain Transactions Addressing Privacy on Public Blockchains Public blockchains, such as Ethereum Mainnet, inherently expose transaction details to all, which aids in transparency but compromises privacy. This transparency challenges the adoption in sectors requiring confidentiality like DeFi, cross-border transfers, and enterprise operations. Cypher's Privacy Solution Cypher is a privacy-focused, non-custodial protocol on Ethereum Mainnet. It leverages Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) and the Association Set Provider (ASP) for enhanced security and privacy. By employing PrivacyPools methodologies, Cypher enables secure asset deposits and withdrawals, ensuring transactions remain confidential. The ASP filters deposits, excluding illegal funds and adhering to compliance, merging user control with regulatory standards.
Cypher App (CYPHER) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Cypher App (CYPHER) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Cypher App (CYPHER) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Cypher App (CYPHER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CYPHER token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CYPHER tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CYPHER tokenomikasını başa düşdünüzsə, CYPHER tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.