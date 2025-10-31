Bugünkü canlı CryptoAutos qiyməti 0,00387374 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AUTOS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AUTOS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CryptoAutos qiyməti 0,00387374 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AUTOS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AUTOS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CryptoAutos Qiyməti (AUTOS)

Siyahıya alınmadı

1 AUTOS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00387374
$0,00387374
-0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
CryptoAutos (AUTOS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:57:15 (UTC+8)

CryptoAutos (AUTOS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00306711
$ 0,00306711
24 saat Aşağı
$ 0,00393335
$ 0,00393335
24 saat Yüksək

$ 0,00306711
$ 0,00306711

$ 0,00393335
$ 0,00393335

$ 0,07346
$ 0,07346

$ 0,00239245
$ 0,00239245

+0,51%

-0,35%

-16,51%

-16,51%

CryptoAutos (AUTOS) canlı qiyməti $0,00387374. AUTOS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00306711 və ən yüksək $ 0,00393335 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AUTOS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,07346, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00239245 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AUTOS son bir saat ərzində +0,51%, 24 saat ərzində -0,35% və son 7 gündə isə -16,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CryptoAutos (AUTOS) Bazar Məlumatları

$ 2,87M
$ 2,87M

--
--

$ 3,87M
$ 3,87M

740,54M
740,54M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

CryptoAutos üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,87M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AUTOS üzrə dövriyyədə olan təklif 740,54M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,87M təşkil edir.

CryptoAutos (AUTOS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CryptoAutos / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə CryptoAutos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0022168306.
Son 60 gündə CryptoAutos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0025141056.
Son 90 gündə CryptoAutos / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00654850795973923.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,35%
30 Gün$ -0,0022168306-57,22%
60 Gün$ -0,0025141056-64,90%
90 Gün$ -0,00654850795973923-62,83%

CryptoAutos (AUTOS) Nədir?

CryptoAutos is an innovative online platform designed for car dealers to list their vehicles for sale, enabling customers to purchase using digital assets. Our operations span across the EU and UK, ensuring a seamless experience for customers in these regions to buy cars with their preferred cryptocurrency. Since our launch, we've facilitated over $53 million in cryptocurrency sales, proving our presence in the market.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

CryptoAutos (AUTOS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

CryptoAutos Qiymət Proqnozu (USD)

CryptoAutos (AUTOS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CryptoAutos (AUTOS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CryptoAutos üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CryptoAutos qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AUTOS Aktivindən Yerli Valyutalara

CryptoAutos (AUTOS) Tokenomikası

CryptoAutos (AUTOS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AUTOS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CryptoAutos (AUTOS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CryptoAutos (AUTOS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AUTOS qiyməti 0,00387374 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AUTOS / USD cari qiyməti nədir?
AUTOS / USD cari qiyməti $ 0,00387374 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CryptoAutos üçün bazar dəyəri nədir?
AUTOS üçün bazar dəyəri $ 2,87M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AUTOS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AUTOS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 740,54M USD təşkil edir.
AUTOS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AUTOS ATH qiyməti olan 0,07346 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AUTOS qiyməti (ATL) nədir?
AUTOS ATL qiyməti olan 0,00239245 USD dəyərinə endi.
AUTOS ticarət həcmi nədir?
AUTOS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AUTOS bu il daha da yüksələcək?
AUTOS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AUTOS qiymət proqnozuna baxın.
CryptoAutos (AUTOS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$110.120,18

$3.864,45

$0,02965

$186,74

$0,9999

$3.864,45

$110.120,18

$186,74

$2,4908

$0,18593

$0,00000

$0,00000

$0,002912

$0,00957

$0,0002732

$0,0028108

$0,0653

$0,0000000000000000000000031992

$0,31264

$0,037472

