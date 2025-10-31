Bugünkü canlı Crypto Twitter qiyməti 0,00003073 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Crypto Twitter qiyməti 0,00003073 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Crypto Twitter Logosu

Crypto Twitter Qiyməti (CT)

Siyahıya alınmadı

1 CT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+1,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
USD
Crypto Twitter (CT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:45 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00002978
$ 0,00002978$ 0,00002978
24 saat Aşağı
$ 0,0000309
$ 0,0000309$ 0,0000309
24 saat Yüksək

$ 0,00002978
$ 0,00002978$ 0,00002978

$ 0,0000309
$ 0,0000309$ 0,0000309

$ 0,002489
$ 0,002489$ 0,002489

$ 0,0000207
$ 0,0000207$ 0,0000207

+0,22%

+1,60%

-6,88%

-6,88%

Crypto Twitter (CT) canlı qiyməti $0,00003073. CT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00002978 və ən yüksək $ 0,0000309 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,002489, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000207 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CT son bir saat ərzində +0,22%, 24 saat ərzində +1,60% və son 7 gündə isə -6,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Crypto Twitter (CT) Bazar Məlumatları

$ 28,06K
$ 28,06K$ 28,06K

--
----

$ 28,06K
$ 28,06K$ 28,06K

913,19M
913,19M 913,19M

913.187.791,658642
913.187.791,658642 913.187.791,658642

Crypto Twitter üzrə cari Bazar Dəyəri $ 28,06K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CT üzrə dövriyyədə olan təklif 913,19M, ümumi təklif isə 913187791.658642 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 28,06K təşkil edir.

Crypto Twitter (CT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Crypto Twitter / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Crypto Twitter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000030840.
Son 60 gündə Crypto Twitter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000077246.
Son 90 gündə Crypto Twitter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000028366245391868695.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,60%
30 Gün$ -0,0000030840-10,03%
60 Gün$ -0,0000077246-25,13%
90 Gün$ -0,000028366245391868695-48,00%

Crypto Twitter (CT) Nədir?

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Crypto Twitter (CT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Crypto Twitter Qiymət Proqnozu (USD)

Crypto Twitter (CT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Crypto Twitter (CT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Crypto Twitter üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Crypto Twitter qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CT Aktivindən Yerli Valyutalara

Crypto Twitter (CT) Tokenomikası

Crypto Twitter (CT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Crypto Twitter (CT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Crypto Twitter (CT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CT qiyməti 0,00003073 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CT / USD cari qiyməti nədir?
CT / USD cari qiyməti $ 0,00003073 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Crypto Twitter üçün bazar dəyəri nədir?
CT üçün bazar dəyəri $ 28,06K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 913,19M USD təşkil edir.
CT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CT ATH qiyməti olan 0,002489 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CT qiyməti (ATL) nədir?
CT ATL qiyməti olan 0,0000207 USD dəyərinə endi.
CT ticarət həcmi nədir?
CT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CT bu il daha da yüksələcək?
CT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:45 (UTC+8)

Crypto Twitter (CT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

