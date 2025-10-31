Bugünkü canlı CROTCH qiyməti 0,00577944 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CROTCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CROTCH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CROTCH qiyməti 0,00577944 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CROTCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CROTCH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CROTCH Qiyməti (CROTCH)

Siyahıya alınmadı

1 CROTCH / USD Canlı Qiyməti:

$0,00577944
$0,00577944$0,00577944
-15,00%1D
USD
CROTCH (CROTCH) Canlı Qiymət Qrafiki
CROTCH (CROTCH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,39%

-15,05%

-13,20%

-13,20%

CROTCH (CROTCH) canlı qiyməti $0,00577944. CROTCH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00571025 və ən yüksək $ 0,00680343 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CROTCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01267094, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00536047 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CROTCH son bir saat ərzində -0,39%, 24 saat ərzində -15,05% və son 7 gündə isə -13,20% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CROTCH (CROTCH) Bazar Məlumatları

CROTCH üzrə cari Bazar Dəyəri $ 408,74K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CROTCH üzrə dövriyyədə olan təklif 70,72M, ümumi təklif isə 400000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,31M təşkil edir.

CROTCH (CROTCH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001023996647250018.
Son 30 gündə CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009285849.
Son 60 gündə CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005510915.
Son 90 gündə CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001023996647250018-15,05%
30 Gün$ -0,0009285849-16,06%
60 Gün$ -0,0005510915-9,53%
90 Gün$ 0--

CROTCH (CROTCH) Nədir?

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

CROTCH (CROTCH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

CROTCH Qiymət Proqnozu (USD)

CROTCH (CROTCH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CROTCH (CROTCH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CROTCH üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CROTCH qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CROTCH Aktivindən Yerli Valyutalara

CROTCH (CROTCH) Tokenomikası

CROTCH (CROTCH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CROTCH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CROTCH (CROTCH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CROTCH (CROTCH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CROTCH qiyməti 0,00577944 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CROTCH / USD cari qiyməti nədir?
CROTCH / USD cari qiyməti $ 0,00577944 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CROTCH üçün bazar dəyəri nədir?
CROTCH üçün bazar dəyəri $ 408,74K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CROTCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CROTCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 70,72M USD təşkil edir.
CROTCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CROTCH ATH qiyməti olan 0,01267094 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CROTCH qiyməti (ATL) nədir?
CROTCH ATL qiyməti olan 0,00536047 USD dəyərinə endi.
CROTCH ticarət həcmi nədir?
CROTCH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CROTCH bu il daha da yüksələcək?
CROTCH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CROTCH qiymət proqnozuna baxın.
CROTCH (CROTCH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

