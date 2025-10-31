CROTCH Qiyməti (CROTCH)
-0,39%
-15,05%
-13,20%
-13,20%
CROTCH (CROTCH) canlı qiyməti $0,00577944. CROTCH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00571025 və ən yüksək $ 0,00680343 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CROTCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01267094, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00536047 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, CROTCH son bir saat ərzində -0,39%, 24 saat ərzində -15,05% və son 7 gündə isə -13,20% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
CROTCH üzrə cari Bazar Dəyəri $ 408,74K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CROTCH üzrə dövriyyədə olan təklif 70,72M, ümumi təklif isə 400000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,31M təşkil edir.
Bu gün ərzində CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001023996647250018.
Son 30 gündə CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009285849.
Son 60 gündə CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005510915.
Son 90 gündə CROTCH / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,001023996647250018
|-15,05%
|30 Gün
|$ -0,0009285849
|-16,06%
|60 Gün
|$ -0,0005510915
|-9,53%
|90 Gün
|$ 0
|--
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
