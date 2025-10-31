Bugünkü canlı Crome qiyməti 0,00934278 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CROME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CROME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Crome qiyməti 0,00934278 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CROME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CROME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Crome Qiyməti (CROME)

1 CROME / USD Canlı Qiyməti:

$0,00934278
$0,00934278
+1,30%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Crome (CROME) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:24:23 (UTC+8)

Crome (CROME) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00922268
24 saat Aşağı
$ 0,00942448
24 saat Yüksək

$ 0,00922268
$ 0,00942448
$ 0,322876
$ 0,00907856
--

+1,30%

+0,88%

+0,88%

Crome (CROME) canlı qiyməti $0,00934278. CROME son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00922268 və ən yüksək $ 0,00942448 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CROME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,322876, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00907856 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CROME son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +1,30% və son 7 gündə isə +0,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Crome (CROME) Bazar Məlumatları

$ 9,34K
--
$ 9,34K
1,00M
1.000.000,0
Crome üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,34K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CROME üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00M, ümumi təklif isə 1000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,34K təşkil edir.

Crome (CROME) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Crome / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001201.
Son 30 gündə Crome / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004181024.
Son 60 gündə Crome / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0084585839.
Son 90 gündə Crome / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0001201+1,30%
30 Gün$ -0,0004181024-4,47%
60 Gün$ -0,0084585839-90,53%
90 Gün$ 0--

Crome (CROME) Nədir?

CROME introduces the first tokenized liquid agents, a new class of intelligent on-chain asset built on the ERC-LA standard. By merging the fungibility of ERC-20 tokens with the programmability of ERC-6551, each CROME token carries its own wallet, memory, and autonomous behavior. These liquid agents are capable of executing on-chain instructions, referencing and coordinating with other agents, and forming recursive structures or swarm-based intelligence systems. With the ability to act independently while remaining composable, CROME enables a new paradigm of programmable intelligence on-chain. This creates groundbreaking possibilities across DeFi, governance, and autonomous digital ecosystems, positioning CROME as the foundation for a future of intelligent, self-operating blockchain assets.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Crome (CROME) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Crome Qiymət Proqnozu (USD)

Crome (CROME) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Crome (CROME) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Crome üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Crome qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CROME Aktivindən Yerli Valyutalara

Crome (CROME) Tokenomikası

Crome (CROME) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CROME tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Crome (CROME) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Crome (CROME) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CROME qiyməti 0,00934278 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CROME / USD cari qiyməti nədir?
CROME / USD cari qiyməti $ 0,00934278 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Crome üçün bazar dəyəri nədir?
CROME üçün bazar dəyəri $ 9,34K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CROME aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CROME aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00M USD təşkil edir.
CROME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CROME ATH qiyməti olan 0,322876 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CROME qiyməti (ATL) nədir?
CROME ATL qiyməti olan 0,00907856 USD dəyərinə endi.
CROME ticarət həcmi nədir?
CROME üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CROME bu il daha da yüksələcək?
CROME bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CROME qiymət proqnozuna baxın.
Crome (CROME) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

