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Bugünkü canlı Credible Finance qiyməti 0,544615 USD təşkil edir.CRED bazar həddi 12.342.471 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində CRED - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Credible Finance qiyməti 0,544615 USD təşkil edir.CRED bazar həddi 12.342.471 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində CRED - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Credible Finance Qiyməti (CRED)

Siyahıya alınmadı

1 CRED / USD Canlı Qiyməti:

$0,565514
$0,565514$0,565514
+0,01%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Credible Finance (CRED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 21:43:46 (UTC+8)

Credible Finance bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Credible Finance (CRED) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2,82% dəyişkənlik ilə $ 0,544615 təşkil edir. Cari CRED - USD konvertasiya dərəcəsi CRED üzrə $ 0,544615 təşkil edir.

Credible Finance hazırda $ 12.342.471 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 22,66M CRED dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində CRED bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,524048 (aşağı) və $ 0,560576 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 1,042, ən aşağı isə $ 0,389346 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində CRED son bir saatda +3,91% və son 7 gündə -26,40% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 238,31K səviyyəsinə çatıb.

Credible Finance (CRED) Bazar Məlumatları

$ 12,34M
$ 12,34M$ 12,34M

$ 238,31K
$ 238,31K$ 238,31K

$ 12,34M
$ 12,34M$ 12,34M

22,66M
22,66M 22,66M

22.663.357,938933
22.663.357,938933 22.663.357,938933

Credible Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,34M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 238,31K təşkil edir. CRED üzrə dövriyyədə olan təklif 22,66M, ümumi təklif isə 22663357.938933 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,34M təşkil edir.

Credible Finance qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,524048
$ 0,524048$ 0,524048
24 saat Aşağı
$ 0,560576
$ 0,560576$ 0,560576
24 saat Yüksək

$ 0,524048
$ 0,524048$ 0,524048

$ 0,560576
$ 0,560576$ 0,560576

$ 1,042
$ 1,042$ 1,042

$ 0,389346
$ 0,389346$ 0,389346

+3,91%

-2,81%

-26,40%

-26,40%

Credible Finance (CRED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Credible Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,015775669180497554.
Son 30 gündə Credible Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2184243811.
Son 60 gündə Credible Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Credible Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000030554800503.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,015775669180497554-2,81%
30 Gün$ -0,2184243811-40,10%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ -0,0000030554800503-0,00%

Credible Finance üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Credible Finance (CRED) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, CRED üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Credible Finance (CRED) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Credible Finance qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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Credible Finance (CRED) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

Payment SolutionsSolana Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Credible Finance Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 21:43:46 (UTC+8)

Credible Finance (CRED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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