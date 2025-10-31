Bugünkü canlı Crazzers AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRAZZERS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRAZZERS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Crazzers AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRAZZERS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRAZZERS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CRAZZERS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CRAZZERS Qiymət Məlumatları

CRAZZERS Rəsmi Veb-saytı

CRAZZERS Tokenomikası

CRAZZERS Qiymət Proqnozu

Crazzers AI Logosu

Crazzers AI Qiyməti (CRAZZERS)

Siyahıya alınmadı

1 CRAZZERS / USD Canlı Qiyməti:

$0,0001469
$0,0001469$0,0001469
+0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Crazzers AI (CRAZZERS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:24:16 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,09%

+0,34%

+64,59%

+64,59%

Crazzers AI (CRAZZERS) canlı qiyməti --. CRAZZERS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRAZZERS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRAZZERS son bir saat ərzində -1,09%, 24 saat ərzində +0,34% və son 7 gündə isə +64,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Crazzers AI (CRAZZERS) Bazar Məlumatları

$ 57,94K
$ 57,94K$ 57,94K

--
----

$ 146,98K
$ 146,98K$ 146,98K

394,17M
394,17M 394,17M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Crazzers AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 57,94K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CRAZZERS üzrə dövriyyədə olan təklif 394,17M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 146,98K təşkil edir.

Crazzers AI (CRAZZERS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Crazzers AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Crazzers AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Crazzers AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Crazzers AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,34%
30 Gün$ 0-5,76%
60 Gün$ 0+45,50%
90 Gün$ 0--

Crazzers AI (CRAZZERS) Nədir?

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Crazzers AI (CRAZZERS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Crazzers AI Qiymət Proqnozu (USD)

Crazzers AI (CRAZZERS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Crazzers AI (CRAZZERS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Crazzers AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Crazzers AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CRAZZERS Aktivindən Yerli Valyutalara

Crazzers AI (CRAZZERS) Tokenomikası

Crazzers AI (CRAZZERS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRAZZERS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Crazzers AI (CRAZZERS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Crazzers AI (CRAZZERS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRAZZERS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRAZZERS / USD cari qiyməti nədir?
CRAZZERS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Crazzers AI üçün bazar dəyəri nədir?
CRAZZERS üçün bazar dəyəri $ 57,94K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRAZZERS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRAZZERS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 394,17M USD təşkil edir.
CRAZZERS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRAZZERS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRAZZERS qiyməti (ATL) nədir?
CRAZZERS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CRAZZERS ticarət həcmi nədir?
CRAZZERS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CRAZZERS bu il daha da yüksələcək?
CRAZZERS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRAZZERS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:24:16 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

