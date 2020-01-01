Counterfire Economic Coin (CEC) Tokenomikası
Counterfire Economic Coin (CEC) Məlumatları
Anime-style mobile game featuring both MOBA and battle royale.
Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology. Developed by CEBG Studio, our team comprises more than 30 seasoned game creators with leading experiences from Giant Interactive, Shanda Group, Lilith Games, and NetEase. Our objective is to attract the next billion players by offering a free-to-play-to-earn casual gaming experience through Counter Fire. Our game prioritizes accessibility, playability, sociability, and scalability, all supported by our ecosystem token, $CEC.
Counterfire Economic Coin (CEC) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Counterfire Economic Coin (CEC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Counterfire Economic Coin (CEC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Counterfire Economic Coin (CEC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CEC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CEC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CEC tokenomikasını başa düşdünüzsə, CEC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
CEC Qiymət Proqnozu
CEC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CEC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.