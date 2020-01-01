Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomikası
Cosmic FOMO (COSMIC) Məlumatları
In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO.
Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar.
Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development.
Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets.
Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers.
Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Cosmic FOMO (COSMIC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Cosmic FOMO (COSMIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum COSMIC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
COSMIC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
COSMIC Qiymət Proqnozu
COSMIC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? COSMIC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.