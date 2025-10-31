Bugünkü canlı Copper Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COPPER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COPPER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Copper Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COPPER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COPPER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

COPPER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

COPPER Qiymət Məlumatları

COPPER Rəsmi Veb-saytı

COPPER Tokenomikası

COPPER Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Copper Inu Logosu

Copper Inu Qiyməti (COPPER)

Siyahıya alınmadı

1 COPPER / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Copper Inu (COPPER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:23:51 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

-0,20%

-3,44%

-3,44%

Copper Inu (COPPER) canlı qiyməti --. COPPER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COPPER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COPPER son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində -0,20% və son 7 gündə isə -3,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Copper Inu (COPPER) Bazar Məlumatları

$ 6,90K
$ 6,90K$ 6,90K

--
----

$ 6,90K
$ 6,90K$ 6,90K

999,88M
999,88M 999,88M

999.881.403,815326
999.881.403,815326 999.881.403,815326

Copper Inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,90K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. COPPER üzrə dövriyyədə olan təklif 999,88M, ümumi təklif isə 999881403.815326 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,90K təşkil edir.

Copper Inu (COPPER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Copper Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Copper Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Copper Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Copper Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,20%
30 Gün$ 0-9,77%
60 Gün$ 0-29,29%
90 Gün$ 0--

Copper Inu (COPPER) Nədir?

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Copper Inu (COPPER) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Copper Inu Qiymət Proqnozu (USD)

Copper Inu (COPPER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Copper Inu (COPPER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Copper Inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Copper Inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

COPPER Aktivindən Yerli Valyutalara

Copper Inu (COPPER) Tokenomikası

Copper Inu (COPPER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COPPER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Copper Inu (COPPER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Copper Inu (COPPER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COPPER qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COPPER / USD cari qiyməti nədir?
COPPER / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Copper Inu üçün bazar dəyəri nədir?
COPPER üçün bazar dəyəri $ 6,90K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COPPER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COPPER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,88M USD təşkil edir.
COPPER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COPPER ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COPPER qiyməti (ATL) nədir?
COPPER ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
COPPER ticarət həcmi nədir?
COPPER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
COPPER bu il daha da yüksələcək?
COPPER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COPPER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:23:51 (UTC+8)

Copper Inu (COPPER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.905,65
$109.905,65$109.905,65

+2,04%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,80
$3.846,80$3.846,80

+1,93%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02880
$0,02880$0,02880

+14,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,60
$186,60$186,60

+0,82%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,80
$3.846,80$3.846,80

+1,93%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.905,65
$109.905,65$109.905,65

+2,04%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,60
$186,60$186,60

+0,82%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4974
$2,4974$2,4974

+1,77%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18539
$0,18539$0,18539

+2,61%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003800
$0,003800$0,003800

-24,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01009
$0,01009$0,01009

+0,90%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0471
$0,0471$0,0471

+1.371,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000016999
$0,0000000000000000000000016999$0,0000000000000000000000016999

+239,98%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000107
$0,000000000000000000000107$0,000000000000000000000107

+127,65%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0038997
$0,0038997$0,0038997

+96,06%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,24051
$0,24051$0,24051

+93,81%