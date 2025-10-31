Bugünkü canlı Conspiracy Guy qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CGUY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CGUY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Conspiracy Guy qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CGUY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CGUY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Conspiracy Guy Logosu

Conspiracy Guy Qiyməti (CGUY)

Siyahıya alınmadı

1 CGUY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-10,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Conspiracy Guy (CGUY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:23:21 (UTC+8)

Conspiracy Guy (CGUY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,08%

-10,63%

-5,44%

-5,44%

Conspiracy Guy (CGUY) canlı qiyməti --. CGUY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CGUY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CGUY son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -10,63% və son 7 gündə isə -5,44% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Conspiracy Guy (CGUY) Bazar Məlumatları

$ 21,60K
$ 21,60K$ 21,60K

--
----

$ 21,60K
$ 21,60K$ 21,60K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Conspiracy Guy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,60K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CGUY üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,60K təşkil edir.

Conspiracy Guy (CGUY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Conspiracy Guy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Conspiracy Guy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Conspiracy Guy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Conspiracy Guy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-10,63%
30 Gün$ 0-18,57%
60 Gün$ 0-69,38%
90 Gün$ 0--

Conspiracy Guy (CGUY) Nədir?

Conspiracy Guy, an original handmade memecoin, centers on a character who discovers what he believes is the "truth" on BaseTube. The project’s mission is to build a vibrant ecosystem around this quirky figure, with ambitious plans to launch a cartoon show featuring his adventures. The show will be shared across platforms like Zora, Instagram, TikTok, and a forthcoming Base app, merging crypto culture with entertaining, narrative-driven content to engage a wide audience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Conspiracy Guy (CGUY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Conspiracy Guy Qiymət Proqnozu (USD)

Conspiracy Guy (CGUY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Conspiracy Guy (CGUY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Conspiracy Guy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Conspiracy Guy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CGUY Aktivindən Yerli Valyutalara

Conspiracy Guy (CGUY) Tokenomikası

Conspiracy Guy (CGUY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CGUY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Conspiracy Guy (CGUY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Conspiracy Guy (CGUY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CGUY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CGUY / USD cari qiyməti nədir?
CGUY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Conspiracy Guy üçün bazar dəyəri nədir?
CGUY üçün bazar dəyəri $ 21,60K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CGUY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CGUY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
CGUY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CGUY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CGUY qiyməti (ATL) nədir?
CGUY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CGUY ticarət həcmi nədir?
CGUY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CGUY bu il daha da yüksələcək?
CGUY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CGUY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:23:21 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

