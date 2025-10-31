Bugünkü canlı Concentric Industries qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CONCENTRIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CONCENTRIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Concentric Industries qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CONCENTRIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CONCENTRIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CONCENTRIC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CONCENTRIC Qiymət Məlumatları

CONCENTRIC Rəsmi Veb-saytı

CONCENTRIC Tokenomikası

CONCENTRIC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Concentric Industries Logosu

Concentric Industries Qiyməti (CONCENTRIC)

Siyahıya alınmadı

1 CONCENTRIC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00064065
$0,00064065$0,00064065
-5,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:55:13 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00442362
$ 0,00442362$ 0,00442362

$ 0
$ 0$ 0

+0,92%

-5,28%

-3,28%

-3,28%

Concentric Industries (CONCENTRIC) canlı qiyməti --. CONCENTRIC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CONCENTRIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00442362, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CONCENTRIC son bir saat ərzində +0,92%, 24 saat ərzində -5,28% və son 7 gündə isə -3,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Bazar Məlumatları

$ 558,53K
$ 558,53K$ 558,53K

--
----

$ 640,62K
$ 640,62K$ 640,62K

871,82M
871,82M 871,82M

999.946.936,5288035
999.946.936,5288035 999.946.936,5288035

Concentric Industries üzrə cari Bazar Dəyəri $ 558,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CONCENTRIC üzrə dövriyyədə olan təklif 871,82M, ümumi təklif isə 999946936.5288035 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 640,62K təşkil edir.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Concentric Industries / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Concentric Industries / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Concentric Industries / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Concentric Industries / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,28%
30 Gün$ 0+0,49%
60 Gün$ 0-12,74%
90 Gün$ 0--

Concentric Industries (CONCENTRIC) Nədir?

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Concentric Industries (CONCENTRIC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Concentric Industries Qiymət Proqnozu (USD)

Concentric Industries (CONCENTRIC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Concentric Industries (CONCENTRIC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Concentric Industries üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Concentric Industries qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CONCENTRIC Aktivindən Yerli Valyutalara

Concentric Industries (CONCENTRIC) Tokenomikası

Concentric Industries (CONCENTRIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CONCENTRIC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Concentric Industries (CONCENTRIC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Concentric Industries (CONCENTRIC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CONCENTRIC qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CONCENTRIC / USD cari qiyməti nədir?
CONCENTRIC / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Concentric Industries üçün bazar dəyəri nədir?
CONCENTRIC üçün bazar dəyəri $ 558,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CONCENTRIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CONCENTRIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 871,82M USD təşkil edir.
CONCENTRIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CONCENTRIC ATH qiyməti olan 0,00442362 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CONCENTRIC qiyməti (ATL) nədir?
CONCENTRIC ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CONCENTRIC ticarət həcmi nədir?
CONCENTRIC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CONCENTRIC bu il daha da yüksələcək?
CONCENTRIC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CONCENTRIC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:55:13 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.014,00
$110.014,00$110.014,00

+2,14%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.860,55
$3.860,55$3.860,55

+2,29%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02939
$0,02939$0,02939

+17,32%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.860,55
$3.860,55$3.860,55

+2,29%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.014,00
$110.014,00$110.014,00

+2,14%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4882
$2,4882$2,4882

+1,40%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18576
$0,18576$0,18576

+2,81%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00957
$0,00957$0,00957

-4,30%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002735
$0,0002735$0,0002735

+337,60%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028194
$0,0028194$0,0028194

+3.032,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31218
$0,31218$0,31218

+151,57%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037036
$0,037036$0,037036

+98,90%