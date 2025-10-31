Bugünkü canlı Compliant Naira qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CNGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CNGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Compliant Naira qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CNGN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CNGN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CNGN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CNGN Qiymət Məlumatları

CNGN Whitepaper

CNGN Rəsmi Veb-saytı

CNGN Tokenomikası

CNGN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Compliant Naira Logosu

Compliant Naira Qiyməti (CNGN)

Siyahıya alınmadı

1 CNGN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00068797
$0,00068797$0,00068797
+2,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Compliant Naira (CNGN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:54:52 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+2,32%

+2,27%

+2,27%

Compliant Naira (CNGN) canlı qiyməti --. CNGN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CNGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CNGN son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +2,32% və son 7 gündə isə +2,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Compliant Naira (CNGN) Bazar Məlumatları

$ 449,38K
$ 449,38K$ 449,38K

--
----

$ 449,38K
$ 449,38K$ 449,38K

653,20M
653,20M 653,20M

653.203.572,9949999
653.203.572,9949999 653.203.572,9949999

Compliant Naira üzrə cari Bazar Dəyəri $ 449,38K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CNGN üzrə dövriyyədə olan təklif 653,20M, ümumi təklif isə 653203572.9949999 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 449,38K təşkil edir.

Compliant Naira (CNGN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Compliant Naira / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Compliant Naira / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Compliant Naira / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Compliant Naira / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,32%
30 Gün$ 0+0,87%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Compliant Naira (CNGN) Nədir?

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Compliant Naira (CNGN) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Compliant Naira Qiymət Proqnozu (USD)

Compliant Naira (CNGN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Compliant Naira (CNGN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Compliant Naira üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Compliant Naira qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CNGN Aktivindən Yerli Valyutalara

Compliant Naira (CNGN) Tokenomikası

Compliant Naira (CNGN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CNGN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Compliant Naira (CNGN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Compliant Naira (CNGN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CNGN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CNGN / USD cari qiyməti nədir?
CNGN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Compliant Naira üçün bazar dəyəri nədir?
CNGN üçün bazar dəyəri $ 449,38K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CNGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CNGN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 653,20M USD təşkil edir.
CNGN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CNGN ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CNGN qiyməti (ATL) nədir?
CNGN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CNGN ticarət həcmi nədir?
CNGN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CNGN bu il daha da yüksələcək?
CNGN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CNGN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:54:52 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.030,06
$110.030,06$110.030,06

+2,15%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,47
$3.861,47$3.861,47

+2,32%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02945
$0,02945$0,02945

+17,56%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,43
$186,43$186,43

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.861,47
$3.861,47$3.861,47

+2,32%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.030,06
$110.030,06$110.030,06

+2,15%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,43
$186,43$186,43

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4891
$2,4891$2,4891

+1,43%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18582
$0,18582$0,18582

+2,85%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00960
$0,00960$0,00960

-4,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002733
$0,0002733$0,0002733

+337,28%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028210
$0,0028210$0,0028210

+3.034,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0657
$0,0657$0,0657

+1.953,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31218
$0,31218$0,31218

+151,57%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036772
$0,036772$0,036772

+97,48%