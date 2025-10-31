Bugünkü canlı Comet Portfolio qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COMET / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COMET qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Comet Portfolio qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COMET / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COMET qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

COMET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

COMET Qiymət Məlumatları

COMET Rəsmi Veb-saytı

COMET Tokenomikası

COMET Qiymət Proqnozu

Comet Portfolio Logosu

Comet Portfolio Qiyməti (COMET)

Siyahıya alınmadı

1 COMET / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+26.40%1D
Comet Portfolio (COMET) Canlı Qiymət Qrafiki
Comet Portfolio (COMET) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+26.48%

+36.81%

+36.81%

Comet Portfolio (COMET) canlı qiyməti --. COMET son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COMET üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.00289967, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COMET son bir saat ərzində +0.91%, 24 saat ərzində +26.48% və son 7 gündə isə +36.81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Comet Portfolio (COMET) Bazar Məlumatları

$ 82.80K
$ 82.80K$ 82.80K

--
----

$ 82.80K
$ 82.80K$ 82.80K

999.78M
999.78M 999.78M

999,777,497.2650152
999,777,497.2650152 999,777,497.2650152

Comet Portfolio üzrə cari Bazar Dəyəri $ 82.80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. COMET üzrə dövriyyədə olan təklif 999.78M, ümumi təklif isə 999777497.2650152 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 82.80K təşkil edir.

Comet Portfolio (COMET) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Comet Portfolio / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Comet Portfolio / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Comet Portfolio / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Comet Portfolio / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+26.48%
30 Gün$ 0+149.44%
60 Gün$ 0+68.26%
90 Gün$ 0--

Comet Portfolio (COMET) Nədir?

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Comet Portfolio (COMET) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Comet Portfolio Qiymət Proqnozu (USD)

Comet Portfolio (COMET) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Comet Portfolio (COMET) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Comet Portfolio üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Comet Portfolio qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

COMET Aktivindən Yerli Valyutalara

Comet Portfolio (COMET) Tokenomikası

Comet Portfolio (COMET) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COMET tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Comet Portfolio (COMET) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Comet Portfolio (COMET) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COMET qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COMET / USD cari qiyməti nədir?
COMET / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Comet Portfolio üçün bazar dəyəri nədir?
COMET üçün bazar dəyəri $ 82.80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COMET aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COMET aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999.78M USD təşkil edir.
COMET üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COMET ATH qiyməti olan 0.00289967 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COMET qiyməti (ATL) nədir?
COMET ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
COMET ticarət həcmi nədir?
COMET üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
COMET bu il daha da yüksələcək?
COMET bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COMET qiymət proqnozuna baxın.
Comet Portfolio (COMET) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

