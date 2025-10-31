Bugünkü canlı Comcast xStock qiyməti 27,27 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CMCSAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CMCSAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Comcast xStock qiyməti 27,27 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CMCSAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CMCSAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Comcast xStock Qiyməti (CMCSAX)

1 CMCSAX / USD Canlı Qiyməti:

$27,27
$27,27$27,27
-4,40%1D
Comcast xStock (CMCSAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:54:31 (UTC+8)

Comcast xStock (CMCSAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 25,94
$ 25,94$ 25,94
24 saat Aşağı
$ 29,25
$ 29,25$ 29,25
24 saat Yüksək

$ 25,94
$ 25,94$ 25,94

$ 29,25
$ 29,25$ 29,25

$ 34,79
$ 34,79$ 34,79

$ 25,94
$ 25,94$ 25,94

-0,22%

-4,43%

-6,84%

-6,84%

Comcast xStock (CMCSAX) canlı qiyməti $27,27. CMCSAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 25,94 və ən yüksək $ 29,25 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CMCSAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 34,79, ən aşağı qiyməti isə $ 25,94 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CMCSAX son bir saat ərzində -0,22%, 24 saat ərzində -4,43% və son 7 gündə isə -6,84% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Comcast xStock (CMCSAX) Bazar Məlumatları

$ 184,75K
$ 184,75K$ 184,75K

--
----

$ 971,67K
$ 971,67K$ 971,67K

6,76K
6,76K 6,76K

35.546,76455512
35.546,76455512 35.546,76455512

Comcast xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 184,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CMCSAX üzrə dövriyyədə olan təklif 6,76K, ümumi təklif isə 35546.76455512 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 971,67K təşkil edir.

Comcast xStock (CMCSAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Comcast xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -1,26504425738354.
Son 30 gündə Comcast xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -3,6065147670.
Son 60 gündə Comcast xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -5,3750178990.
Son 90 gündə Comcast xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ -5,275588763082534.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -1,26504425738354-4,43%
30 Gün$ -3,6065147670-13,22%
60 Gün$ -5,3750178990-19,71%
90 Gün$ -5,275588763082534-16,20%

Comcast xStock (CMCSAX) Nədir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Comcast xStock (CMCSAX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Comcast xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Comcast xStock (CMCSAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Comcast xStock (CMCSAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Comcast xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Comcast xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CMCSAX Aktivindən Yerli Valyutalara

Comcast xStock (CMCSAX) Tokenomikası

Comcast xStock (CMCSAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CMCSAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Comcast xStock (CMCSAX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Comcast xStock (CMCSAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CMCSAX qiyməti 27,27 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CMCSAX / USD cari qiyməti nədir?
CMCSAX / USD cari qiyməti $ 27,27 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Comcast xStock üçün bazar dəyəri nədir?
CMCSAX üçün bazar dəyəri $ 184,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CMCSAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CMCSAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,76K USD təşkil edir.
CMCSAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CMCSAX ATH qiyməti olan 34,79 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CMCSAX qiyməti (ATL) nədir?
CMCSAX ATL qiyməti olan 25,94 USD dəyərinə endi.
CMCSAX ticarət həcmi nədir?
CMCSAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CMCSAX bu il daha da yüksələcək?
CMCSAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CMCSAX qiymət proqnozuna baxın.
Comcast xStock (CMCSAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

