Colizeum (ZEUM) Tokenomikası
Colizeum (ZEUM) Məlumatları
Colizeum is a virtual Play to Earn driven environment that, similar to Steam, hosts various games and other applications, thereby creating the general outline of a user funnel. Colizeum offers connectivity to the blockchain based infrastructure for (a) Play-to-Earn, (b) Prediction Markets, (c) Tokenized Tournaments, (d) Attention Marketplace, all as a service, all with one-click deploy, all on-chain and transparent, designed to empower influencers and game developers to fully benefit from the value they generate without middlemen, uncertainties and opaque payout schemes. Colizeum empowers game developers to build and benefit from blockchain games simpler than ever before with easy to use Colizeum SDK.
Colizeum (ZEUM) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Colizeum (ZEUM) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Colizeum (ZEUM) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Colizeum (ZEUM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ZEUM token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ZEUM tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
ZEUM Qiymət Proqnozu
ZEUM kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ZEUM qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.