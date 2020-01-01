CoinPays (CPY) Tokenomikası
CoinPays (CPY) Məlumatları
CoinPays is a cutting-edge platform specifically designed to simplify and democratize cryptocurrency payments for businesses and organizations of all sizes. Our mission is to make accepting cryptocurrency as easy and accessible as possible, whether you're running an e-commerce store, a non-profit organization, or any other type of business. By offering support for over 30 different cryptocurrencies, we enable merchants to cater to a broader audience, thereby expanding their market reach. Our platform is built with a strong focus on security, speed, and cost-efficiency, ensuring that transactions are processed seamlessly with minimal fees. CoinPays also provides detailed analytics and reporting tools, helping businesses to track their financial performance and optimize their operations. Ultimately, our goal is to empower businesses with the tools they need to thrive in the rapidly evolving digital economy, making cryptocurrency payments a standard and hassle-free option for everyone.
CoinPays (CPY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
CoinPays (CPY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
CoinPays (CPY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
CoinPays (CPY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CPY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CPY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CPY tokenomikasını başa düşdünüzsə, CPY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
