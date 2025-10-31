Bugünkü canlı Cofinex qiyməti 0,263933 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CNX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CNX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cofinex qiyməti 0,263933 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CNX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CNX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CNX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CNX Qiymət Məlumatları

CNX Rəsmi Veb-saytı

CNX Tokenomikası

CNX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Cofinex Logosu

Cofinex Qiyməti (CNX)

Siyahıya alınmadı

1 CNX / USD Canlı Qiyməti:

$0,263933
$0,263933$0,263933
+8,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Cofinex (CNX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:53:20 (UTC+8)

Cofinex (CNX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,223248
$ 0,223248$ 0,223248
24 saat Aşağı
$ 0,278656
$ 0,278656$ 0,278656
24 saat Yüksək

$ 0,223248
$ 0,223248$ 0,223248

$ 0,278656
$ 0,278656$ 0,278656

$ 0,500327
$ 0,500327$ 0,500327

$ 0,04504196
$ 0,04504196$ 0,04504196

-0,39%

+8,04%

+30,74%

+30,74%

Cofinex (CNX) canlı qiyməti $0,263933. CNX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,223248 və ən yüksək $ 0,278656 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CNX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,500327, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04504196 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CNX son bir saat ərzində -0,39%, 24 saat ərzində +8,04% və son 7 gündə isə +30,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cofinex (CNX) Bazar Məlumatları

$ 17,16M
$ 17,16M$ 17,16M

--
----

$ 131,97M
$ 131,97M$ 131,97M

65,00M
65,00M 65,00M

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

Cofinex üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,16M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CNX üzrə dövriyyədə olan təklif 65,00M, ümumi təklif isə 500000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 131,97M təşkil edir.

Cofinex (CNX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Cofinex / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,01963342.
Son 30 gündə Cofinex / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,2139242420.
Son 60 gündə Cofinex / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Cofinex / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,01963342+8,04%
30 Gün$ +0,2139242420+81,05%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cofinex (CNX) Nədir?

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Cofinex (CNX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Cofinex Qiymət Proqnozu (USD)

Cofinex (CNX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cofinex (CNX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cofinex üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cofinex qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CNX Aktivindən Yerli Valyutalara

Cofinex (CNX) Tokenomikası

Cofinex (CNX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CNX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Cofinex (CNX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Cofinex (CNX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CNX qiyməti 0,263933 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CNX / USD cari qiyməti nədir?
CNX / USD cari qiyməti $ 0,263933 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cofinex üçün bazar dəyəri nədir?
CNX üçün bazar dəyəri $ 17,16M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CNX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CNX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 65,00M USD təşkil edir.
CNX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CNX ATH qiyməti olan 0,500327 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CNX qiyməti (ATL) nədir?
CNX ATL qiyməti olan 0,04504196 USD dəyərinə endi.
CNX ticarət həcmi nədir?
CNX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CNX bu il daha da yüksələcək?
CNX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CNX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:53:20 (UTC+8)

Cofinex (CNX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.036,87
$110.036,87$110.036,87

+2,16%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,28
$3.862,28$3.862,28

+2,34%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03014
$0,03014$0,03014

+20,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,46
$186,46$186,46

+0,74%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,28
$3.862,28$3.862,28

+2,34%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.036,87
$110.036,87$110.036,87

+2,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,46
$186,46$186,46

+0,74%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4888
$2,4888$2,4888

+1,42%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18589
$0,18589$0,18589

+2,88%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00942
$0,00942$0,00942

-5,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002732
$0,0002732$0,0002732

+337,12%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028789
$0,0028789$0,0028789

+3.098,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31343
$0,31343$0,31343

+152,58%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036393
$0,036393$0,036393

+95,45%