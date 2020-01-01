CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomikası
CodeCraft AI (CRAFT) Məlumatları
Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.
CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
CodeCraft AI (CRAFT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
CodeCraft AI (CRAFT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CRAFT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CRAFT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CRAFT tokenomikasını başa düşdünüzsə, CRAFT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
CRAFT Qiymət Proqnozu
CRAFT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CRAFT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.