COCO Community (COCO) Tokenomikası

COCO Community (COCO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

COCO Community (COCO) Məlumatları

COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.

Rəsmi Veb-sayt:
https://coredaococo.org

COCO Community (COCO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

COCO Community (COCO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 1,39K
$ 1,39K$ 1,39K
Ümumi Təchizat:
$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 848,57K
$ 848,57K
$ 848,57K$ 848,57K
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 3,45K
$ 3,45K
$ 3,45K$ 3,45K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,02247104
$ 0,02247104
$ 0,02247104$ 0,02247104
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00149001
$ 0,00149001
$ 0,00149001$ 0,00149001
Cari Qiymət:
$ 0,00164384
$ 0,00164384$ 0,00164384

COCO Community (COCO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

COCO Community (COCO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum COCO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

COCO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq COCO tokenomikasını başa düşdünüzsə, COCO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

COCO Qiymət Proqnozu

COCO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? COCO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

mc_how_why_title
İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.