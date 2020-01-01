City Boys (TOONS) Tokenomikası
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success.
Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
City Boys (TOONS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TOONS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TOONS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TOONS tokenomikasını başa düşdünüzsə, TOONS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.