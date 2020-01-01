Cipher Protocol (CIPHER) Tokenomikası
Cipher Protocol (CIPHER) Məlumatları
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era.
Why Choose Cipher Protocol?
Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection.
AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits.
EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps.
Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions.
Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms.
Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation.
Use Case
Confidential Decentralized Finance
Anonymous Donations and Crowdfunding
Private Identity Management
Private Smart Contracts
Privacy-Preserving Cross-Border Payments
Cipher Protocol (CIPHER) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Cipher Protocol (CIPHER) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Cipher Protocol (CIPHER) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Cipher Protocol (CIPHER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CIPHER token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CIPHER tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CIPHER tokenomikasını başa düşdünüzsə, CIPHER tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
CIPHER Qiymət Proqnozu
CIPHER kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CIPHER qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
