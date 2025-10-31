Bugünkü canlı Cicada Finance qiyməti 0,0022469 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LTCIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LTCIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cicada Finance qiyməti 0,0022469 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LTCIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LTCIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00224735
+0,80%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Cicada Finance (LTCIC) Canlı Qiymət Qrafiki
Cicada Finance (LTCIC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00216707
24 saat Aşağı
$ 0,00227472
24 saat Yüksək

$ 0,00216707
$ 0,00227472
$ 0,00289418
$ 0,00209182
+0,20%

+0,83%

+2,38%

+2,38%

Cicada Finance (LTCIC) canlı qiyməti $0,0022469. LTCIC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00216707 və ən yüksək $ 0,00227472 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LTCIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00289418, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00209182 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LTCIC son bir saat ərzində +0,20%, 24 saat ərzində +0,83% və son 7 gündə isə +2,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cicada Finance (LTCIC) Bazar Məlumatları

$ 5,86M
--
$ 22,47M
2,61B
10.000.000.000,0
Cicada Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,86M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LTCIC üzrə dövriyyədə olan təklif 2,61B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 22,47M təşkil edir.

Cicada Finance (LTCIC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Cicada Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Cicada Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002998802.
Son 60 gündə Cicada Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003509066.
Son 90 gündə Cicada Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000543209303732521.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,83%
30 Gün$ -0,0002998802-13,34%
60 Gün$ -0,0003509066-15,61%
90 Gün$ -0,000543209303732521-19,46%

Cicada Finance (LTCIC) Nədir?

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Cicada Finance (LTCIC) Mənbəyi

Cicada Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Cicada Finance (LTCIC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cicada Finance (LTCIC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cicada Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LTCIC Aktivindən Yerli Valyutalara

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomikası

Cicada Finance (LTCIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LTCIC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Cicada Finance (LTCIC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Cicada Finance (LTCIC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LTCIC qiyməti 0,0022469 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LTCIC / USD cari qiyməti nədir?
LTCIC / USD cari qiyməti $ 0,0022469 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cicada Finance üçün bazar dəyəri nədir?
LTCIC üçün bazar dəyəri $ 5,86M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LTCIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LTCIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,61B USD təşkil edir.
LTCIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LTCIC ATH qiyməti olan 0,00289418 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LTCIC qiyməti (ATL) nədir?
LTCIC ATL qiyməti olan 0,00209182 USD dəyərinə endi.
LTCIC ticarət həcmi nədir?
LTCIC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LTCIC bu il daha da yüksələcək?
LTCIC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LTCIC qiymət proqnozuna baxın.
Cicada Finance (LTCIC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

