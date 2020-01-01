CHOW CHOW (CHOW) Tokenomikası
CHOW CHOW (CHOW) Məlumatları
$CHOW is a community-centered cryptocurrency project that embodies the essence of the Chow Chow dog breed, a symbol of strength, loyalty, and unity. Inspired by these virtues, the project is designed to reconquer the decentralization and freedom that have been compromised in the crypto market.
Built on the Ethereum blockchain, $CHOW aims to leverage the power of community participation to drive its mission. Every holder of $CHOW, referred to as a member of the #CHOWARMY, is integral to the project's success. It's a system that transcends token ownership and encourages active contribution through content creation, community interaction, and promotion.
At the heart of this endeavor is King Chow Zhou, the visionary leading the community towards the true spirit of cryptocurrency. However, he is not a figure standing above but among the community, committed to dedicating his time and energy to the growth and success of $CHOW.
$CHOW looks forward to further developing its platform, expanding its community, and introducing more collaborations, all while preserving its core values of freedom, equality, and unity. The project also advocates for the sharing of knowledge and support among its community members, thereby facilitating an environment conducive to progress and innovation.
The $CHOW token represents much more than a digital asset; it is a testament to participation in a community striving for market decentralization and the universal accessibility of cryptocurrency. Token holders can engage in a range of activities, promote $CHOW, forge connections, and potentially partner with influencers and exchanges. The ultimate goal of $CHOW is not only to succeed as a cryptocurrency but also to spark a movement that embodies the resilient spirit of the Chow Chow.
CHOW CHOW (CHOW) Tokenomikası və Qiymət Analizi
CHOW CHOW (CHOW) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
CHOW CHOW (CHOW) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
CHOW CHOW (CHOW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CHOW token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CHOW tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CHOW tokenomikasını başa düşdünüzsə, CHOW tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
CHOW Qiymət Proqnozu
CHOW kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CHOW qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.