Bugünkü canlı Chili Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CHI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CHI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Chili Coin Qiyməti (CHI)

Siyahıya alınmadı

$0,00083001
$0,00083001$0,00083001
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Chili Coin (CHI) Canlı Qiymət Qrafiki
Chili Coin (CHI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00131437
$ 0,00131437$ 0,00131437

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Chili Coin (CHI) canlı qiyməti --. CHI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CHI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00131437, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CHI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Chili Coin (CHI) Bazar Məlumatları

$ 4,88M
$ 4,88M$ 4,88M

--
----

$ 83,00M
$ 83,00M$ 83,00M

5,88B
5,88B 5,88B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Chili Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,88M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CHI üzrə dövriyyədə olan təklif 5,88B, ümumi təklif isə 100000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 83,00M təşkil edir.

Chili Coin (CHI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Chili Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Chili Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Chili Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Chili Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-24,52%
60 Gün$ 0-19,50%
90 Gün$ 0--

Chili Coin (CHI) Nədir?

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Chili Coin (CHI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Chili Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Chili Coin (CHI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Chili Coin (CHI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Chili Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Chili Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CHI Aktivindən Yerli Valyutalara

Chili Coin (CHI) Tokenomikası

Chili Coin (CHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CHI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Chili Coin (CHI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Chili Coin (CHI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CHI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CHI / USD cari qiyməti nədir?
CHI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Chili Coin üçün bazar dəyəri nədir?
CHI üçün bazar dəyəri $ 4,88M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CHI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CHI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,88B USD təşkil edir.
CHI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CHI ATH qiyməti olan 0,00131437 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CHI qiyməti (ATL) nədir?
CHI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CHI ticarət həcmi nədir?
CHI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CHI bu il daha da yüksələcək?
CHI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CHI qiymət proqnozuna baxın.
Chili Coin (CHI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

