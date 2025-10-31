Bugünkü canlı Children Of The Sky qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Children Of The Sky qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Children Of The Sky Qiyməti (COTS)

Siyahıya alınmadı

1 COTS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Children Of The Sky (COTS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:22:28 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01772925
$ 0,01772925$ 0,01772925

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,55%

+1,55%

Children Of The Sky (COTS) canlı qiyməti --. COTS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01772925, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COTS son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,55% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Children Of The Sky (COTS) Bazar Məlumatları

$ 15,68K
$ 15,68K$ 15,68K

--
----

$ 15,68K
$ 15,68K$ 15,68K

999,53M
999,53M 999,53M

999.530.335,104312
999.530.335,104312 999.530.335,104312

Children Of The Sky üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,68K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. COTS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,53M, ümumi təklif isə 999530335.104312 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,68K təşkil edir.

Children Of The Sky (COTS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Children Of The Sky / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Children Of The Sky / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Children Of The Sky / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Children Of The Sky / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-24,41%
60 Gün$ 0-99,50%
90 Gün$ 0--

Children Of The Sky (COTS) Nədir?

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Children Of The Sky (COTS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Children Of The Sky Qiymət Proqnozu (USD)

Children Of The Sky (COTS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Children Of The Sky (COTS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Children Of The Sky üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Children Of The Sky qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

COTS Aktivindən Yerli Valyutalara

Children Of The Sky (COTS) Tokenomikası

Children Of The Sky (COTS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COTS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Children Of The Sky (COTS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Children Of The Sky (COTS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COTS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COTS / USD cari qiyməti nədir?
COTS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Children Of The Sky üçün bazar dəyəri nədir?
COTS üçün bazar dəyəri $ 15,68K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,53M USD təşkil edir.
COTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COTS ATH qiyməti olan 0,01772925 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COTS qiyməti (ATL) nədir?
COTS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
COTS ticarət həcmi nədir?
COTS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
COTS bu il daha da yüksələcək?
COTS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COTS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:22:28 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

