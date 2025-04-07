Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomikası
Chickenus Maximus (CHICKENUS) Məlumatları
Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk’s quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk’s eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think “Kek” from Pepe fame), is Musk’s hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk’s naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin’s viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn’t just a pet; it’s a symbol of Musk’s flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast’s darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk’s cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk’s skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don’t prove his prowess—they’re a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk’s narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2’s brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy.
Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Chickenus Maximus (CHICKENUS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Chickenus Maximus (CHICKENUS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CHICKENUS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CHICKENUS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CHICKENUS tokenomikasını başa düşdünüzsə, CHICKENUS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
CHICKENUS Qiymət Proqnozu
CHICKENUS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CHICKENUS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.