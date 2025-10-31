Bugünkü canlı Chain Talk Daily qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CTD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CTD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Chain Talk Daily qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CTD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CTD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CTD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CTD Qiymət Məlumatları

CTD Rəsmi Veb-saytı

CTD Tokenomikası

CTD Qiymət Proqnozu

Chain Talk Daily Logosu

Chain Talk Daily Qiyməti (CTD)

Siyahıya alınmadı

1 CTD / USD Canlı Qiyməti:

$0,00017728
-1,40%1D
mexc
USD
Chain Talk Daily (CTD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:50:52 (UTC+8)

Chain Talk Daily (CTD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,00415884
$ 0
+1,15%

-1,48%

-1,13%

-1,13%

Chain Talk Daily (CTD) canlı qiyməti --. CTD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CTD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00415884, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CTD son bir saat ərzində +1,15%, 24 saat ərzində -1,48% və son 7 gündə isə -1,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Chain Talk Daily (CTD) Bazar Məlumatları

$ 177,35K
--
$ 177,35K
1,00B
1.000.000.000,0
Chain Talk Daily üzrə cari Bazar Dəyəri $ 177,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CTD üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 177,35K təşkil edir.

Chain Talk Daily (CTD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Chain Talk Daily / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Chain Talk Daily / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Chain Talk Daily / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Chain Talk Daily / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,48%
30 Gün$ 0-27,11%
60 Gün$ 0+69,06%
90 Gün$ 0--

Chain Talk Daily (CTD) Nədir?

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Chain Talk Daily (CTD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Chain Talk Daily Qiymət Proqnozu (USD)

Chain Talk Daily (CTD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Chain Talk Daily (CTD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Chain Talk Daily üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Chain Talk Daily qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CTD Aktivindən Yerli Valyutalara

Chain Talk Daily (CTD) Tokenomikası

Chain Talk Daily (CTD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CTD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Chain Talk Daily (CTD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Chain Talk Daily (CTD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CTD qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CTD / USD cari qiyməti nədir?
CTD / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Chain Talk Daily üçün bazar dəyəri nədir?
CTD üçün bazar dəyəri $ 177,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CTD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CTD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
CTD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CTD ATH qiyməti olan 0,00415884 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CTD qiyməti (ATL) nədir?
CTD ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CTD ticarət həcmi nədir?
CTD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CTD bu il daha da yüksələcək?
CTD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CTD qiymət proqnozuna baxın.
Chain Talk Daily (CTD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

