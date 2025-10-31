Bugünkü canlı CF Large Cap Index qiyməti 10,97 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LCAP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LCAP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CF Large Cap Index qiyməti 10,97 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LCAP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LCAP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LCAP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LCAP Qiymət Məlumatları

LCAP Whitepaper

LCAP Rəsmi Veb-saytı

LCAP Tokenomikası

LCAP Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

CF Large Cap Index Logosu

CF Large Cap Index Qiyməti (LCAP)

Siyahıya alınmadı

1 LCAP / USD Canlı Qiyməti:

$10,97
$10,97$10,97
-0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:50:30 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 10,57
$ 10,57$ 10,57
24 saat Aşağı
$ 11,16
$ 11,16$ 11,16
24 saat Yüksək

$ 10,57
$ 10,57$ 10,57

$ 11,16
$ 11,16$ 11,16

$ 13,34
$ 13,34$ 13,34

$ 10,29
$ 10,29$ 10,29

+0,80%

-0,32%

-0,40%

-0,40%

CF Large Cap Index (LCAP) canlı qiyməti $10,97. LCAP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 10,57 və ən yüksək $ 11,16 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LCAP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 13,34, ən aşağı qiyməti isə $ 10,29 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LCAP son bir saat ərzində +0,80%, 24 saat ərzində -0,32% və son 7 gündə isə -0,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CF Large Cap Index (LCAP) Bazar Məlumatları

$ 5,94M
$ 5,94M$ 5,94M

--
----

$ 5,95M
$ 5,95M$ 5,95M

541,78K
541,78K 541,78K

542.883,0573231771
542.883,0573231771 542.883,0573231771

CF Large Cap Index üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,94M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LCAP üzrə dövriyyədə olan təklif 541,78K, ümumi təklif isə 542883.0573231771 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,95M təşkil edir.

CF Large Cap Index (LCAP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CF Large Cap Index / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,03602719290374.
Son 30 gündə CF Large Cap Index / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,9170930970.
Son 60 gündə CF Large Cap Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə CF Large Cap Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,03602719290374-0,32%
30 Gün$ -0,9170930970-8,36%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CF Large Cap Index (LCAP) Nədir?

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

CF Large Cap Index (LCAP) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

CF Large Cap Index Qiymət Proqnozu (USD)

CF Large Cap Index (LCAP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CF Large Cap Index (LCAP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CF Large Cap Index üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CF Large Cap Index qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LCAP Aktivindən Yerli Valyutalara

CF Large Cap Index (LCAP) Tokenomikası

CF Large Cap Index (LCAP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LCAP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CF Large Cap Index (LCAP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CF Large Cap Index (LCAP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LCAP qiyməti 10,97 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LCAP / USD cari qiyməti nədir?
LCAP / USD cari qiyməti $ 10,97 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CF Large Cap Index üçün bazar dəyəri nədir?
LCAP üçün bazar dəyəri $ 5,94M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LCAP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LCAP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 541,78K USD təşkil edir.
LCAP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LCAP ATH qiyməti olan 13,34 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LCAP qiyməti (ATL) nədir?
LCAP ATL qiyməti olan 10,29 USD dəyərinə endi.
LCAP ticarət həcmi nədir?
LCAP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LCAP bu il daha da yüksələcək?
LCAP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LCAP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:50:30 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.012,39
$110.012,39$110.012,39

+2,14%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,85
$3.864,85$3.864,85

+2,41%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02953
$0,02953$0,02953

+17,88%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,85
$3.864,85$3.864,85

+2,41%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.012,39
$110.012,39$110.012,39

+2,14%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4882
$2,4882$2,4882

+1,40%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18577
$0,18577$0,18577

+2,82%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00921
$0,00921$0,00921

-7,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002730
$0,0002730$0,0002730

+336,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028773
$0,0028773$0,0028773

+3.097,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0640
$0,0640$0,0640

+1.900,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31418
$0,31418$0,31418

+153,18%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036789
$0,036789$0,036789

+97,57%